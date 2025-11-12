Anh sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng em

Anh tin rằng một mối quan hệ tốt đẹp cũng bắt đầu từ sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.

Chào em, cảm ơn em vì đã ghé đọc đôi dòng chia sẻ. Anh viết thư này với mong muốn tìm một người để đồng hành, chia sẻ và cùng nhau đi qua những chặng đường của cuộc sống. Anh tự thấy mình là người có cả hướng nội và hướng ngoại, có thể lắng nghe nhưng cũng sẵn sàng chia sẻ và kết nối khi cảm thấy thoải mái. Tính cách ít nói, nếu mới gặp có thể người khác sẽ thấy anh có chút lạnh lùng, nhưng thật ra là một người sống chân thành.



Anh thích thể thao, đặc biệt là chạy bộ và đá bóng, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc văn phòng. Anh làm kỹ thuật, công việc không quá bận rộn nên vẫn có thời gian cho bản thân và quan tâm nếu có người bên cạnh. Anh không hút thuốc, không cờ bạc, ít khi nhậu nhẹt vì nghĩ thời gian và sức khỏe dành cho bản thân và người mình thương vẫn là điều quan trọng hơn.



Về tâm linh, anh không theo đạo nào cụ thể, nhưng có tìm hiểu và tin vào những giá trị trong Phật pháp. Tin vào nhân quả, cố gắng sống hướng thiện và tử tế với mọi người và với chính mình. Anh tin rằng một mối quan hệ tốt đẹp cũng bắt đầu từ sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.



Anh đang độc thân, chưa từng kết hôn, cuộc sống và thu nhập ở mức bình thường, đủ sống thoải mái. Điều anh mong muốn là tìm được một người đồng hành có thể cùng mình chia sẻ, tâm sự, cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn cũng như tận hưởng niềm vui của những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.



Nếu em đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp hơn, anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu và đồng hành cùng nhau.

