Anh sẽ lắng nghe em nói, để em dựa vào khi buồn

Anh khá trầm tính với những người lạ nhưng khi đã thân quen rồi lại khác, rất vui vẻ và thoải mái.

Em ở đâu giữa nơi thành phố đông người này, cho phép anh đón em được không? Anh sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Trung nhưng vào Sài Gòn hoa lệ này đã được nhiều năm. Loay hoay mãi với guồng quay cuộc sống, nhìn lại mình đã qua ba lần của mười năm rồi, bạn bè đã lập gia đình, con cái đầy đủ mà mình vẫn còn một thân một mình đi về giữa lòng thành phố. Nay viết bài này với hy vọng tìm được một người mà anh có thể xem là người đặc biệt nhất trong lòng.

Có thể em nghĩ sao tầm này tuổi mà chưa có người thương, hay lại khó tính quá. Nhưng không đâu em à, trước đây cũng có người thương nhưng có lẽ duyên nợ chưa đủ nên mỗi người một con đường, rồi nhiều năm nay vẫn bận rộn với công việc, guồng quay cuộc sống mà chưa tìm được người nào để viết tiếp câu chuyện yêu thương. Anh làm việc cho một công ty nhỏ ở Sài Gòn, cũng gọi là ổn định. Về tính cách, anh khá trầm tính với những người lạ nhưng khi đã thân quen rồi lại khác, rất vui vẻ và thoải mái, không hề câu nệ tiểu tiết hoặc để bụng bất cứ chuyện gì. Vì anh ra sống ngoài xã hội khá lâu rồi nên nhìn nhận cuộc sống thêm được một chút, cái nào vui vẻ thì ưu tiên, chuyện không vui thì nên bỏ qua phải không nè.

Về ngoại hình, anh không có gì đặc biệt hơn người, cao khoảng 1m75, hơi ốm chút, không đen cũng không trắng, thôi thì gọi là tạm được. Anh biết nấu ăn, nếu em không nấu, anh có thể nấu hoặc nếu em nấu, anh sẽ dọn dẹp. Mình cùng nhau là được. Anh thích sau những giờ làm mệt mỏi, khi về có thể tâm sự, chia sẻ ngày hôm nay của nhau thế nào. Anh sẽ lắng nghe khi em nói, sẽ để em dựa vào khi buồn, cũng có thể lau nước mắt khi em khóc. Nếu được, mọi chuyện có thể chia sẻ cùng nhau thì tốt em nhỉ, hoặc mình có thể rong ruổi khắp thành phố, ăn vặt, uống trà sữa. Nếu em thích thì có anh nhé. Hy vọng chúng ta có thể tìm thấy nhau, viết lên câu chuyện của riêng chúng ta. Chờ tin em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ