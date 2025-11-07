Anh sẽ là nơi bình yên để em quay về

Anh trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau, dù chỉ là cùng nhau xem một chương trình tivi hay nấu một bữa ăn đơn giản.

Anh là một chàng trai rất trân trọng những giá trị về sự bình yên và ổn định trong cuộc sống, không tìm kiếm sự hào nhoáng mà là những điều nhỏ bé, chân thật. Anh trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau, dù chỉ là cùng nhau xem một chương trình tivi hay nấu một bữa ăn đơn giản. Nếu em là người đang tìm kiếm một mối quan hệ chậm rãi, bền vững, nơi mà sự thấu hiểu lắng nghe và biết chia sẻ ủng hộ mọi việc em làm, hãy nhắn tin cho anh.

Mình cùng nhau xây dựng một nơi gọi là nhà, nơi cả hai được là chính mình sau một ngày dài mệt mỏi. Là sự động viên thầm lặng và sự hiện diện khiến ta cảm thấy an toàn. Tôi tin rằng, bình yên không phải là không có sóng gió, mà là cùng nhau vượt qua sóng gió. Rất mong được gặp em.

