Anh sẽ là người đồng hành mãi mãi của em

Anh 38 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM. Sau nhiều năm lo cho sự nghiệp, đến giờ anh nhận ra điều mình còn thiếu không phải là tiền bạc hay công việc, mà là một người bạn đời để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Anh tốt nghiệp đại học, hiện làm kỹ sư tại một công ty ổn định. Công việc mang lại thu nhập đủ để chăm lo cho gia đình nhỏ sau này. Trong công việc, anh được đồng nghiệp đánh giá là trách nhiệm, nghiêm túc và sống tình cảm.

Ngoài giờ làm, anh thích sự giản dị: nấu ăn, tập thể dục, đọc vài trang sách, đôi khi tụ tập bạn bè hoặc đi dạo đâu đó để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Anh xuất thân trong một gia đình truyền thống, được ba mẹ dạy sống chân thành, tử tế, biết nghĩ cho người khác.

Anh không hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng trở thành một người đàn ông vững vàng, để sau này là chỗ dựa cho vợ con. Bạn bè nhận xét anh hiền lành, ít khi nóng giận, sống có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ. Ngoại hình anh được nhận xét là ưa nhìn, mang vẻ điềm đạm và hiền lành.

Anh mong tìm người bạn đời hiền lành, chân thật, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tuổi tác không quan trọng, chỉ cần em đang sống và làm việc tại TP HCM, có công việc ổn định, biết quan tâm chia sẻ. Anh tin rằng trong tình yêu, sự chân thành và đồng cảm quan trọng hơn tất cả.

Anh không mong điều gì xa hoa, chỉ cần chúng ta thật lòng với nhau, cùng nhau vun đắp một mái ấm nhỏ, có những bữa cơm tối ấm áp và cùng nhau bước qua chặng đường phía trước.

Nếu em tình cờ đọc được những dòng này và thấy có sự đồng cảm, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu từ những cuộc trò chuyện tự nhiên, chân thành, rồi duyên lành sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn.

