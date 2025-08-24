Anh sẽ đến tìm em chứ?

Lại một mùa cưới nữa sắp tới rồi đấy, anh sẽ chạy đến nắm tay em chứ?

Em là cô gái độc thân, chưa từng kết hôn nhưng có một nhược điểm là đã qua thời điểm vàng để kết hôn. Tuy nhiên, em hy vọng anh ở đâu đó sẽ xuất hiện, không để em phải đợi nữa nhé.

Em sinh năm 1990, làm công việc hành chính văn phòng cho một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội. Cuộc sống của em tuy còn thiếu anh nhưng vẫn tràn đầy màu sắc và sức sống. Em thích nấu ăn, du lịch, nghe nhạc và đặc biệt là chụp ảnh. Mỗi cuối tuần, em sẽ cùng bạn bè đi cà phê hoặc ăn uống sau một tuần làm việc căng thẳng. Hy vọng anh sẽ sớm xuất hiện để thay bạn bè hộ tống em vào mỗi tối hoặc cuối tuần nhé.

Kể một chút sơ qua để anh biết rằng em vẫn là một người lạc quan, sống tích cực, chờ ngày anh tới.

Mong anh – người đàn ông của em – là người trưởng thành, độc lập, cầu tiến, độc thân, tuổi từ 32–40, yêu gia đình, làm việc ở Hà Nội. Anh có cuộc sống lành mạnh, không vướng tứ đổ tường thì chúng ta là mảnh ghép của nhau rồi đấy.

Nếu anh cảm thấy những dòng tâm sự của em chạm tới, hãy mail cho em nhé.

Chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ