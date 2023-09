Anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em

Ngày tháng cứ âm thầm trôi lặng lẽ, nhìn lại mình đã quá lâu chưa tìm được một nơi để trao trọn yêu thương.

Tại duyên hay do mình nhút nhát, không biết nói lời yêu thương, nhưng trong lòng anh thì ấm áp và tình cảm nhiều lần hơn so với vẻ khô khan bên ngoài. Nếu may mắn gặp được em, anh sẽ dành hết những điều tốt đẹp nhất để yêu thương và trân quý.

Anh ít nói, trầm tính, chịu khó làm lụng để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nếu lỡ có mái ấm, có thể làm mọi thứ. Hiện anh cư trú ở Bình Tân, TP HCM, công việc văn phòng, có thể quan tâm nhiều nếu gặp được em.

Mong gặp được em, nếu em muốn một người như anh để nắm tay và che chở, bên cạnh khi em cần hoặc nhiều thứ cùng nhau nữa, hãy nhắn cho anh để xóa đi khoảng cách em nhé.

Em hãy tin rằng khi đó cuộc sống sẽ đẹp hơn thực sự đó.

Mong gặp được em.

Anh của em.

