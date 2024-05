Anh cao 1m8, nặng 80 kg, 28 tuổi, sinh sống ở Sài Gòn, tính cách ôn hòa, hiền lành, tuy nhiên hơi ít nói, trầm tính.

Hiện tại anh làm nhân viên văn phòng, mong muốn tìm một người bạn tri kỷ, cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.



Anh chưa có một mối tình sâu đậm chính thức nào trước đây, chỉ dừng lại ở mức độ nhắn tin tìm hiểu nhau, có lẽ một phần cũng do sự tự ti trong bản thân. Thật ra tính cách đó xuất phát từ lúc anh thua lỗ một khoản tiền lớn do khởi nghiệp đầu tư (cỡ khoảng 200 triệu đồng) lúc vừa ra trường và chưa có việc làm chính thức nào. Ước mơ không ai đánh thuế cả nên từ khi ra trường anh đã có suy nghĩ mình phải cố gắng làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống. Anh lao vào học đầu tư và kết quả như trên. Từ đó anh cứ thu mình lại, quan sát học hỏi nhiều hơn, không còn ngông như hồi xưa nữa, bản tính cũng trầm hơn, ít nói hơn so với trước kia.

Bây giờ khoản nợ đã không còn nhưng chưa có gì trong tay cả, không nhà, không xe, thứ còn duy nhất chắc có lẽ là ý chí và sự kiên nhẫn. Nay anh viết thư này chân thành muốn tìm một người tri kỷ để có thể cùng nhau cố gắng. Anh không hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời nhưng mỗi khi chúng ta còn gặp nhau anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc nhất. Cám ơn em đã đọc những dòng tâm sự của anh.

