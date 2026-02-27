Anh sẽ bêu tên người đổ rác bừa bãi lên mạng xã hội

Khi việc truy tố không làm giảm các vụ đổ rác trộm trái phép, Bộ Môi trường nước này yêu cầu các địa phương công khai danh tính "thủ phạm" lên mạng xã hội.

Ngoài ra nhà chức trách cũng yêu cầu các hội đồng địa phương chia sẻ hình ảnh các phương tiện dùng để đổ rác thải trái phép; sử dụng máy bay không người lái, camera giám sát và hệ thống nhận dạng biển số tự động để bắt quả tang tội phạm.

Bộ Môi trường (Defra) cho hay ý tưởng bắt nguồn từ một số địa phương trước đây đã chia sẻ hình ảnh và video về những người đổ rác trộm lên TikTok, trong chiến dịch "bức tường hổ thẹn" và cho thấy tình hình được cải thiện.

Theo Defra, số vụ đổ rác trái phép đã tăng gần 10% vào năm ngoái, lên 1,26 triệu vụ.

Một cánh đồng cạnh sông Cherwell gần Kidlington trở thành bãi đổ rác thải trái phép lớn nhất nước Anh. Ảnh: Telegraph

Năm ngoái riêng liên quan đến xe tải chở vật liệu xây dựng, nhà chức trách đã ghi nhận hơn 50.000 vụ việc, khiến các hội đồng địa phương phải chi tổng cộng 19,3 triệu bảng Anh (680 tỷ đồng) để dọn dẹp.

Gần hai phần ba số vụ việc (62%) liên quan rác thải sinh hoạt, với 777.000 sự vụ, từ những túi rác chứa đầy rác thải hàng ngày đến đồ nội thất cũ, thảm và đồ lặt vặt từ việc dọn dẹp gác mái và nhà kho.

Hầu hết vụ việc xảy ra trên vỉa hè và đường phố, chiếm hơn một phần ba tổng số vụ, trong đó 31% vụ đổ trộm có kích thước rác tương đương một xe tải.

Mặc dù vấn đề này được giám sát chặt chẽ hơn, tổng số vụ bị tòa án đưa ra tiền phạt lại giảm. Tổng giá trị các khoản phạt giảm xuống còn 673.000 bảng Anh.

Bà Mary Creagh, Bộ trưởng Defra, phát biểu cứng rắn: "Những kẻ đổ rác bừa bãi nên biết: Nếu các bạn dùng xe tải của mình để xả rác bừa bãi khắp vùng nông thôn, đừng ngạc nhiên khi chiếc xe cuối cùng bị đưa lên bãi phế liệu".

Anh sẽ bêu tên người đổ rác bừa bãi lên mạng xã hội Một khu rừng sinh thái ở Kent ngập trong rác đổ trộm. Video: Telegraph

Kiểu tội phạm 'rủi ro thấp, lợi nhuận cao'

Gavin Lane, Chủ tịch Hiệp hội Đất đai và Kinh doanh Nông thôn, cho biết: "Vùng nông thôn ngày càng trở thành mục tiêu của các băng nhóm tội phạm có tổ chức – thường là bạo lực – những kẻ biết rằng khu vực nông thôn thiếu lực lượng cảnh sát và nguồn lực.

Một cuộc điều tra gần đây của Thượng viện Anh cho thấy các bãi đổ rác trái phép được coi là những tội phạm "rủi ro thấp, lợi nhuận cao" mà Cơ quan Môi trường đã tỏ ra "không hiệu quả" trong việc ngăn chặn.

Theo một khảo sát chính thức, khoảng 1/5 lượng rác thải ở Anh bị xử lý bất hợp pháp. Con số này tương đương với 38 triệu tấn - đủ để lấp đầy sân vận động Wembley đến 35 lần.

Đây là vấn đề ngày càng gia tăng trong nhiều năm và gây thiệt hại cho nền kinh tế ước tính 1 tỷ bảng Anh mỗi năm do phí dọn dẹp, chi phí thực thi và thất thu thuế, theo Ủy ban Thượng viện.

Tính đến cuối tháng 3/2024, đã có 344 địa điểm đổ rác thải bất hợp pháp được ghi nhận. Nhưng các chuyên gia tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Nhưng các băng nhóm tội phạm có tổ chức có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách đổ thải trái phép ở nơi khác, tránh được khoản thuế bãi rác 126 bảng Anh/tấn.

Tuy nhiên, không chỉ là trốn thuế, các lực lượng cảnh sát đã điều tra về vấn nạn đổ rác thải bất hợp pháp thường phát hiện ra rằng những kẻ phạm tội này cũng thường tham gia vào hoạt động buôn bán vũ khí, buôn bán tình dục và ma túy.

Một chuyên gia chính sách cho biết: "Đây là một loại tội phạm dễ thực hiện, ở cấp độ cơ bản, với mức phạt khá thấp sẽ thoát tội vì mọi người không để ý đến vấn đề rác thải bất hợp pháp".

Đối với cư dân sống gần đó, hậu quả của đổ rác trái phép còn có thể là mùi hôi thối khiến môi trường sống trở nên khó chịu.

Thêm vào đó, nhiều cư dân chứng kiến các hoạt động tội phạm đều sợ bị lộ danh tính công khai vì lo ngại có thể trở thành mục tiêu trả thù.

Hải Thư (Theo Telegraph)