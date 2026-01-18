Anh sẵn sàng tìm em

Sang 2026, anh bắt đầu trên hành trình tìm kiếm người phụ nữ có thể hiểu, thông cảm để đồng hành nốt quãng đường phía trước

Chữ duyên là một khái niệm vừa huyền bí vừa gần gũi. Nó giải thích cho những cuộc gặp gỡ, những chia ly, cả những khát vọng tìm kiếm tình yêu mới. Sau ly hôn, sống một mình không phải là dấu chấm hết mà là khoảng lặng để chuẩn bị cho một duyên mới. Giờ đã sang 2026, anh bắt đầu trên hành trình tìm kiếm một người phụ nữ có thể hiểu, thông cảm để đồng hành nốt quãng đường phía trước.

Giờ đây anh vẫn tin rằng duyên sẽ đến khi ta sẵn sàng. Khi duyên đến, anh luôn trân trọng, bởi đó là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Cảm ơn em đã dạy anh để sống đúng con người anh. Anh là dân làm kỹ thuật, 47 tuổi, công việc tại Hải Phòng và TP HCM. Mong gặp được em qua email và có thể hẹn gặp trực tiếp. Tết âm lịch sắp đến rồi, chúc mọi người vui vẻ và bình an.

