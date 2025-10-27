Anh sẵn sàng để mình gặp nhau chưa

Chào anh, người mà em có thể sẽ cùng đồng hành trong tương lai.

Em nghĩ, khi ta trở thành tác giả hay độc giả của chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, chắc hẳn ta đều là những người đang nghiêm túc trong việc đi tìm người yêu và xa hơn là bạn đời. Vì nhiều lý do, có thể là cuộc sống và công việc hàng ngày không cho ta nhiều cơ hội để tiếp xúc và gặp gỡ người khác giới, nên chúng ta mới ở đây. Nhưng dù sao, chẳng phải ta cũng nên chủ động tạo cho mình những cơ hội mới hay sao.

Em gần 30 tuổi, quê ở miền Trung, sống và làm công việc văn phòng tại TP HCM. Em xuất thân từ một gia đình thuần nông, ba mẹ giờ chỉ làm nông cho vui chứ không còn gánh nặng phải nuôi con cái ăn học nữa.

Về ngoại hình, em không quá nổi bật nhưng có gương mặt nhìn cũng thuận mắt, dáng người nhỏ nhắn, không mập cũng không gầy. Phong cách sống và ăn mặc của em hướng đến sự tối giản, năng động và thoải mái.

Tính tình em cũng tương đối dễ chịu, có lúc nói nhiều nhưng cũng có khi khá kiệm lời. Dù vậy, em thường được mọi người nhận xét là biết lắng nghe, đồng cảm và mang lại cảm giác dễ chịu khi trò chuyện cùng, thỉnh thoảng cũng thể hiện được vài phần cá tính trong tính cách. Em nấu ăn được nhưng không biết nấu nhiều món phức tạp. Em nói không với rượu bia và thuốc lá.

Em tìm mối quan hệ nghiêm túc, không cần quá vội vã nhưng rõ ràng và chân thành ngay từ đầu. Mẫu người em mong gặp là một bạn nam có công việc ổn định, biết lo cho bản thân và gia đình, sống có trách nhiệm và định hướng rõ ràng. Anh không cần phải là người nói quá nhiều, nhưng khi cần thì lời nói ra hãy có trọng lượng, nghĩa là tạo được sự tin tưởng, nói được làm được.

Em không tìm người nghiện nhậu (hoặc không biết cách từ chối) hay quá ít nói, vì em nghĩ một mối quan hệ lành mạnh cần sự tỉnh táo và giao tiếp hai chiều. Về ngoại hình, nếu được chọn, em nghĩ mình thích anh cao trên 1m70, nhưng đây không phải là tiêu chí bắt buộc. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác an toàn, chân thành và bình yên khi ở cạnh nhau.

Nếu anh nghĩ em và anh có thể cùng trò chuyện và tìm hiểu nhau, hãy gửi thư cho em nhé. Biết đâu được, tương lai chung chỉ cách chúng ta một nút "Send" thì sao.

