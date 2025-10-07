Anh rể cả luôn khiến chị em tôi bức xúc mỗi khi gặp mặt

Gia đình tôi có bốn chị em gái, nhưng chỉ vì anh rể cả mà những buổi đoàn tụ trở nên nặng nề.

Tôi là em út trong nhà có bốn chị em gái. Ai cũng đã yên bề gia thất, mỗi người một nơi, nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen quây quần vài lần trong năm trong những dịp giỗ, lễ. Thế nhưng, dường như mỗi lần có mặt anh rể cả, không khí lại chẳng trọn vẹn niềm vui.

Anh là người ít nói, sống khép kín và hơi bảo thủ. Trong mọi cuộc bàn bạc chung, anh hầu như không góp ý gì, chỉ lặng im để mọi người tự sắp xếp. Vậy mà đến khi bắt đầu thực hiện, anh lại là người đầu tiên tỏ thái độ. Như lần cả nhà rủ nhau đi nghỉ cuối tuần ở ngoại ô, anh không phản đối, nhưng sáng hôm đi lại cau có, cằn nhằn, mắng chị tôi rằng: "Đi chơi cũng phải có chừng mực, việc nhà còn ngổn ngang". Trên đường đi, mọi người im phăng phắc, chẳng ai dám cười đùa nữa.

Một lần khác, chúng tôi mua tặng sinh nhật mẹ máy massage cổ. Ai cũng nghĩ món quà thiết thực, nhưng anh lại gắt lên: "Vẽ chuyện, mua đồ này phí tiền". Chị cả cúi đầu, tôi nhìn chị mà thấy thương. Chị vốn hiền, sống vì gia đình, lúc nào cũng cố giữ thể diện cho chồng. Trong các buổi gặp mặt, anh rể thường tỏ ra xa cách. Chỉ cần ai nói điều gì không hợp ý, anh lại lạnh mặt, buông vài lời khiến người khác chạnh lòng. Tôi nhớ có lần chị hai góp ý nhẹ nhàng, anh liền bỏ dở bữa cơm, ném đũa rồi đứng dậy bỏ đi.

Nhà tôi thương chị cả nên thường mời hai vợ chồng về ăn cơm, có khi chỉ là bữa giỗ nhỏ, có khi là cuối tuần sum họp, thế nhưng anh hiếm khi sang. Lúc đầu mẹ tôi còn nhắc, gọi điện mời, về sau thôi vì ngại bị từ chối. Ấy vậy mà khi không còn ai mời nữa, anh lại quay sang trách chị: "Nhà em coi thường anh, có bữa nào gọi đâu". Chị tôi phiền lòng lắm. Tôi nên góp ý như nào với anh rể để mỗi lần anh chị em gặp nhau vui vẻ, thoải mái?

Hồng Hoa