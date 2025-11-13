Anh rể gạ gẫm tôi

Tôi 20 tuổi, là nam, ra Hà Nội học cao đẳng và sống cùng nhà với vợ chồng chị gáil; chị mới kết hôn năm ngoái.

Vài tuần trước ở nhà chỉ có tôi và anh rể, anh ép rượu nên tôi hơi say, không tỉnh táo. Trong lúc tâm sự, anh khóc và nói kết hôn với chị tôi chỉ để làm bình phong, anh không thích phụ nữ. Tôi đang rất bối rối, anh bất ngờ quay sang gạ gẫm, có những hành động thân mật với tôi. Tôi hơi say nhưng vẫn nhất quyết đẩy anh ra.

Tôi không muốn làm lớn chuyện vì sợ chị gái sẽ đau khổ; chị đang nuôi con nhỏ, cần có một gia đình. Thấy tôi im lặng, anh nhiều lần gạ gẫm tiếp, thậm chí đe dọa tôi. Tôi phải làm sao đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Quang Nam