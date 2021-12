Anh rể đánh đập chị tôi nhiều lần

Hôm qua là ngày đỉnh điểm khi tôi phải chứng kiến cảnh anh rể tát chị gái, bản thân cảm thấy bất lực vô cùng.

Đây không phải lần đầu tiên anh đánh chị, nói ra lý do có lẽ mọi người không thể tin được. Cháu tôi khoảng một tuổi, không may bị vấp ngã bươu đầu nên chị lo lắng chạy lại bế, dỗ cho nó đỡ khóc. Anh rể chạy lại quát chị tôi rồi giành đứa bé. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy đáng sợ về con người đó, anh đẩy chị, không cho chị bế con rồi sau đó dùng đôi tay to lớn tát vào mặt chị. Chị tôi rất gầy, chỉ có 42 kg nhưng không biết bao lần bị chồng đánh. Có lần khi tôi xuống thăm chị còn thấy anh rể lấy tuýp sắt đánh đến thâm đùi chị lại. Tôi phải làm sao khi chứng kiến chị bị chồng đánh như thế?

Vân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc