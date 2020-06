Ảnh Phú Yên trên nhiều báo quốc tế

Tác giả cho biết, bộ ảnh được thực hiện trong ngày 9 - 11/5 tại xã An Hải, Tuy An, Phú Yên. Sau khi anh chia sẻ ảnh đánh cá trên diễn đàn quốc tế, một phóng viên ở Anh chủ động liên hệ và muốn đăng tải hình ảnh lên các tờ báo nước này. Ngày 14/5, 4 bức trong bộ ảnh đã xuất hiện trên Daily Telegraph, Daily Express, The Times và Daily Stars.