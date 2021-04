Anh phát hiện ca đông máu sau tiêm vaccine AstraZeneca cao gấp 6 lần

Giới chức Anh xác định được 30 người bị đông máu sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca, gấp 6 lần số liệu được báo cáo trước đó.

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) hôm 1/4 cho biết họ đã thống kê được 22 người bị huyết khối tĩnh mạch não, một bệnh lý đông máu não cực hiếm gặp, và 8 trường hợp bị đông máu khác liên quan tiểu cầu trong tổng số 18,1 triệu mũi vaccine AstraZeneca đã được tiêm. Không có báo cáo nào về hiện tượng đông máu sau khi tiêm vaccine của BioNTech và Pfizer.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại Belfast, Bắc Ireland hôm 29/3. Ảnh: AFP.

Số liệu trên cao hơn nhiều lần so với thông báo của MHRA hôm 18/3, khi cơ quan này tuyên bố ghi nhận 5 trường hợp bị đông máu hiếm gặp trong số 11 triệu mũi đã được tiêm, tương đương tỷ lệ chưa đến 1/1.000.000 người đã được tiêm phòng ở Anh.

Vaccine Covid-19 do hãng AstraZeneca hợp tác phát triển với Đại học Oxford, Anh, đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp hoặc lưu hành trên thị trường tại hơn 50 quốc gia, bao gồm cả Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Sau khi hơn một chục quốc gia châu Âu tháng trước ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca do lo ngại về an toàn, Cơ quan Dược phẩm châu Âu mở cuộc điều tra và xác định vaccine AstraZeneca "hiệu quả, an toàn", không liên quan nguy cơ gây đông máu.

Nhiều quốc gia châu Âu đã nối lại việc tiêm AstraZeneca bởi cho rằng lợi ích của vaccine này đem lại lớn hơn rất nhiều so với những rủi ro nó có thể gây ra cho người tiêm. Tuy nhiên một số nước khuyến cáo không tiêm cho người dưới 60 hoặc 55 tuổi, gồm Đức và Canada.

Huyền Lê (Theo Reuters)