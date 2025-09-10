Bất an vì bạn trai cũ giữ ảnh và video nhạy cảm của chúng tôi

Chỉ cần nghĩ đến việc ở đâu đó, vào một lúc nào đó, những hình ảnh ấy bị phát tán, tôi lại thấy lạnh sống lưng.

Tôi 27 tuổi, vừa chia tay bạn trai sau gần hai năm yêu nhau. Chúng tôi từng rất gắn bó, tin tưởng và trong quãng thời gian đó, có nhiều kỷ niệm riêng tư. Khi yêu, anh nhiều lần đề nghị chụp ảnh, quay lại những khoảnh khắc thân mật để làm kỷ niệm. Tôi ban đầu từ chối nhưng rồi vì anh năn nỉ nhiều lần, tôi mềm lòng nên đồng ý.

Cách đây một tháng, chúng tôi chia tay vì bất đồng quan điểm, không có cãi vã lớn. Nhưng sau khi dừng lại, tôi thấy bất an. Những hình ảnh và video ấy vẫn nằm trong điện thoại và máy tính của anh. Tôi không biết anh sẽ làm gì với chúng, liệu có xóa không và càng không dám hỏi trực tiếp. Cô bạn thân của tôi khuyên nên hẹn gặp và yêu cầu anh xóa luôn nhưng tôi sợ nếu anh có ý xấu, chính việc nhắc lại sẽ khiến anh chú ý và giữ lại. Phần lớn các vụ lộ video đều đến từ chính những người từng thân thiết nhất.

Tôi vốn tin anh không phải người xấu, nhưng niềm tin và mối quan hệ của chúng tôi giờ không còn như trước. Chỉ cần nghĩ đến việc ở đâu đó, vào một lúc nào đó, những hình ảnh ấy bị phát tán, tôi lại thấy lạnh sống lưng. Tôi ước giá như khi yêu, tôi đủ tỉnh táo để nói "không" ngay từ đầu. Tôi có nên liên lạc trực tiếp để nói chuyện với anh không? Mong mọi người có tôi lời khuyên.

Tường Vi