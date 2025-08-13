Anh ngưỡng mộ đời sống tử tế và hiếu thảo

Anh trải qua nhiều thăng trầm nên không muốn tranh đua với đời nữa, chỉ mong cuộc sống bình an, biết đủ và không có tin dữ.

Buổi sáng của anh bắt đầu bằng một ly chanh ấm, vài bài tập thể hình tại nhà và đoạn hội thoại tiếng Trung đang học. Anh cũng nấu gì đó cho bữa trưa và lái xe đi làm. Sáng nay đường xá đông đúc lạ, đi một mình lại chợt nghĩ, nếu như có em ngồi cạnh bên, tíu tít vài ba câu chuyện, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện công ty, chuyện người ta thì hay biết mấy. Có lẽ đoạn đường sẽ ngắn hơn, đường sá sẽ ít đông hơn, và bản tin trên radio sáng nay cũng thú vị hơn. Anh đang làm việc tại một công ty trong ngành cung cấp nguyên liệu sản xuất thực phẩm. Trong công việc anh đôi lúc stress nhưng cũng tự cân đối được và tin rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

Anh hiện sống tại Hóc Môn và đi làm ở quận 10, quãng đường mỗi ngày đi làm cũng mất gần một tiếng đồng hồ đi xe. Anh mong em cũng ở cùng thành phố, vì chắc sau những giờ hết mình làm việc, chúng ta sẽ có thể gặp nhau, cùng nhau dạo quanh thành phố này, cùng đi ăn gì đó, đi nghe nhạc, xem phim hay một vở kịch. Anh thường một mình đi xem kịch hay đi nghe một ca sĩ mình thích hát. Anh hay đọc sách, ăn một chút đồ ngọt, uống một hai chai bia mỗi tối. Cuối tuần anh sẽ đạp xe quanh khu vực mình sống, mua vài thứ đồ ăn để sơ chế chuẩn bị cho mỗi buổi tự nấu ăn trong tuần.

Tính chất công việc anh cũng hay đi công tác, trong ngoài nước đều có, mỗi lúc đi đâu lâu một chút anh lại nhớ hương vị của thành phố thân quen này, hy vọng sau này anh sẽ có thêm em để nhớ, để mong mỏi trở về. Anh cũng thích những điều dễ thương, cũng như những món quà nho nhỏ ở những nơi mình đi qua, thường mang về làm kỷ niệm, anh cũng thích khám phá các món ăn ở Sài Gòn, ở những nơi mình đi qua nữa. Anh đã trải qua nhiều thăng trầm của đời sống và kinh doanh nên bản thân không còn muốn tranh đua với đời, chỉ mong một cuộc sống bình an, biết đủ và không có tin dữ.

Anh mong gặp em, người có thể đồng điệu trong cuộc sống, có thể trò chuyện, chia sẻ và làm mọi việc cùng nhau. Anh tôn trọng và ngưỡng mộ đời sống tử tế và hiếu thảo. Hy vọng chúng ta sẽ gặp được nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ