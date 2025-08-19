Anh người dưng ơi, chúng ta là người thân nhé

Em có một công việc ổn định và có lối sống lành mạnh, luôn đầu tư học hỏi phát triển bản thân để thấy mình luôn có giá trị.

Hôm nay là một ngày đẹp cả ngày dương và ngày âm, em muốn được gửi ước nguyện của mình một lần nữa tới vũ trụ để giúp em tìm được người đồng hành cùng với mình trong cuộc sống này. Giống như hầu hết những chị em chia sẻ bài viết ở đây, lý do đăng bài là em độc thân rất lâu rồi và cũng trưởng thành, đủ để đi tìm người cùng đồng hành xây dựng gia đình nhỏ của mình. Em có trải qua một vài mối tình ngắn ngủi và cũng tìm hiểu nhiều người nhưng thấy chưa đủ duyên để mình có thể đầu tư thời gian và đủ kiên nhẫn để tiếp tục với nhau. Em cũng viết một số bài nhờ trang VnExpress mai mối nhưng có lẽ chưa đủ duyên để gặp được người mình cần gặp. Hy vọng lần này may mắn sẽ đến với em.



Em là nữ, 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP HCM. Em có một công việc ổn định và có lối sống lành mạnh, luôn đầu tư học hỏi phát triển bản thân để thấy mình luôn có giá trị. Em có quan điểm sống hơi khác số đông một chút nên việc có cùng tần số, cùng nhân sinh quan là ưu tiên hàng đầu của em trong việc lựa chọn người đồng hành, nếu không thì em nghĩ cả hai người khó đi cùng nhau xa được. Mỗi cá nhân đều có một hành trình riêng, trong hành trình sắp tới của mình, em mong được có anh cùng đồng hành trên mọi nẻo đường để chúng ta cùng nhau khám phá sự thú vị, sự đa sắc màu của cuộc sống này.



Lối sống em hướng đến đó là gần gũi với thiên nhiên. Cây cối, nắng, mưa, gió, đất, ánh mặt trời..., tất cả những thứ tự nhiên này em đều vô cùng yêu thích và muốn được sống gần gũi với nó. Dù làm gì đi đâu chăng nữa, hoạt động ngoài thiên nhiên, trải nghiệm khám phá vùng đất mới, văn hóa lối sống xung quanh hay là xây dựng kỹ năng sống qua những trải nghiệm thiên nhiên luôn có sức hấp dẫn lớn với em.



Gia đình là quan trọng nhất, em cũng đủ trưởng thành để nhận ra châm ngôn bất di bất dịch này nên anh yên tâm vì chắc chắn em sẽ người mẹ mê con say đắm và tận tụy chăm lo cho mọi người trong gia đình hơn cả chăm lo bản thân mình nữa vì em rất thích chăm sóc người khác. Em mong người đồng hành với em là người tình cảm ấm áp và đặt gia đình lên hàng đầu. Nhịp sống nhanh ngày nay làm chúng ta quá bận rộn để dành thời gian quan tâm người thân, bạn bè của mình. Mối quan hệ con người với con người ngày càng xa cách và em không muốn gia đình nhỏ của mình phát triển theo hướng này, anh có đồng ý với em không ạ.



Có một câu nói em thấy khá tâm đắc: "Ai cũng chỉ mới sống một lần, chúng ta làm sao tránh khỏi việc đi sai đường, ra quyết định sai lầm hay hành động sai lầm được". Nên hãy bao dung với chính bản thân mình một chút anh nhé, miễn là mình có tư duy tích cực và luôn nhìn thấy bài học giá trị cho mình để cùng hoàn thiện hơn mỗi ngày. Có như vậy thì cuộc sống mới đa sắc màu và chúng ta mới cần người đồng hành sẻ chia lúc khó khăn đúng không anh?



Ngoại hình ư, ai nói rằng bề ngoài với tôi không quan trọng thì chắc cũng đều là nói giảm nói tránh vì ai cũng yêu thích cái đẹp cả, em tin là vậy. Vẻ đẹp có sức hút nhất với em là vẻ đẹp chuẩn chỉnh của người đàn ông đích thức, có lẽ là nụ cười tươi của người hào sảng, đôi mắt tinh anh có hồn của người đầy trải nghiệm với tâm hồn lương thiện, hay có lẽ làn da ngăm đen rám nắng của các anh chàng hay hoạt động thể thao. Em cũng không dám đòi hỏi gì nhiều vì ngoại hình em cũng bình thường, không phải quá xinh đẹp kiều diễm ạ, nhưng được nhận xét là có duyên ngầm mặc dù chiều cao khiêm tốn. Em nghĩ mình có thiện cảm với khuân mặt nhau là được vì mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau không có khuân mẫu chung nào cả.



Trên là đôi lời chia sẻ cơ bản nhất về bản thân em, cảm ơn anh đã ghé đọc, em hy vọng những lời này sẽ chạm đến một góc tâm hồn nào đó của anh để chúng ta có cơ hội kết nối tìm hiểu thêm về nhau. Cảm ơn quý độc giả và cảm ơn VnExpress đã kết nối.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ