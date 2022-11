Anh ngừng sử dụng camera an ninh Trung Quốc

Anh đã lệnh ngừng lắp đặt camera giám sát do Trung Quốc sản xuất tại các địa điểm nhạy cảm, đồng thời xem xét loại bỏ chúng hoàn toàn.

Theo thông báo bằng văn bản trước Quốc hội Anh hôm 24/11, Oliver Dowden, Bộ trưởng Văn phòng nội các Anh, cho biết Nhóm An ninh Chính phủ GSG đã xác định cần có các biện pháp kiểm soát bổ sung liên quan đến camera được sản xuất từ Trung Quốc "do mối đe dọa đối với Anh cũng như khả năng kết nối ngày càng tăng của các hệ thống này".

"Vì bảo mật luôn là điều tối quan trọng đối với mạng lưới, chúng tôi đang hành động ngay bây giờ để ngăn chặn bất kỳ rủi ro bảo mật nào có thể thành hiện thực", ông Dowden cho biết.

Một mẫu camera giám sát giao thông tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Bên cạnh việc ngừng sử dụng camera an ninh, Anh cũng yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc hoặc liên quan đến Trung Quốc có hoạt động tại quốc gia này phải cung cấp thông tin và dữ liệu cho các cơ quan nếu được yêu cầu.

Cũng theo ông Downden, các cơ quan đã được khuyên không nên kết nối bất kỳ thiết bị hiện có nào với mạng sử dụng hệ thống giám sát có nguồn gốc Trung Quốc, cũng như xem xét loại bỏ các thiết bị đó theo lịch trình.

Động thái mới của Anh được đưa ra sau thời gian dài các nhà lập pháp nước này tìm cách loại bỏ camera do hãng Hikvision có trụ sở ở Hàng Châu và Dahua Technology ở Chiết Giang sản xuất do lo ngại về an ninh. Ba năm trước, Mỹ cũng đã đưa cả Hikvision và Dahua vào danh sách đen.

"Việc loại bỏ các camera giám sát của Trung Quốc khỏi các khu đất của chính phủ là bước đi đúng hướng. Nhưng chúng ta có thể tiến xa hơn nữa", Alicia Kearns, Chủ tịch ủy ban Lựa chọn Đối ngoại và chủ tịch Nhóm Nghiên cứu về Trung Quốc do đảng Bảo thủ hậu thuẫn, nói.

Trong khi đó, đại diện Hikvision cho biết công ty luôn tuân thủ các quy tắc về bảo mật cũng như các quy định khi hoạt động tại Anh. "Hoàn toàn sai lầm khi coi Hikvision là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Không có tổ chức kỹ thuật hoặc cơ quan đánh giá có uy tín nào đưa ra kết luận này. Hikvision không thể truyền dữ liệu từ người dùng cuối sang bên thứ ba", đại diện công ty cho biết. Ước tính có khoảng 1,3 triệu camera Hikvision đang hoạt động ở Anh.

Dahua chưa đưa ra bình luận.

Đầu tuần này, chính phủ Scotland cũng xác nhận đang loại dần thiết bị giám sát của Hikvision và các công ty khác khỏi các văn phòng chính phủ "như một phần của chương trình cải tiến nhiều năm".

Bảo Lâm (theo SCMP)