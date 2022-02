Anh ngữ Việt Mỹ VMG thay đổi bộ nhận diện thương hiệu

Tập đoàn giáo dục Việt Mỹ, chủ sở hữu Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu 20 năm hình thành, phát triển tại Đồng Nai.

Đi kèm với bộ nhận diện thương hiệu mới, Tập đoàn Giáo dục Việt Mỹ VMG cũng có thay đổi chiến lược phát triển tương ứng. Lấy hình ảnh 5 ngòi bút vàng thay thế cho một ngòi bút trong logo trước đây, VMG muốn nhấn mạnh 5 lĩnh vực mà Tập đoàn định hướng phát triển, gồm: VMG Edtech Solutions (giải pháp giáo dục công nghệ toàn diện), VMG Oversea Study (đào tạo du học toàn diện), VMG International School (hệ thống liên cấp quốc tế từ mầm non đến cấp 3), VMG English (chuyên đào tạo tất cả những gì liên quan ngôn ngữ Anh) và VMG Talent (học viện đào tạo tài năng và tổ chức sự kiện chuyên đề giáo dục).

Logo mới của Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG. Ảnh: VMG

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Việt Mỹ cho biết hình ảnh 5 ngòi bút chụm lại tạo thành một bông hoa, cùng với khẩu ngữ "learn with value, live with value" thể hiện ý nghĩa: VMG như chính bông hoa ấy, mang sứ mệnh lan tỏa giá trị giáo dục. "Với 5 lĩnh vực được định hướng phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong thời gian tới, VMG tự tin sẽ tạo ra những giá trị khác biệt, chất lượng thật như những gì đã từng làm được để xây dựng nên một hệ thống đào tạo tiếng Anh uy tín tại tỉnh Đồng Nai nói riêng và trên khắp các tỉnh thành nói chung", ông Khánh nói.

5 lĩnh vực mà Tập đoàn Giáo dục Việt Mỹ VMG hướng đến trong thời gian tới. Ảnh: VMG

Vị lãnh đạo VMG chia sẻ thêm, thời gian tới, Tập đoàn sẽ từng bước mở rộng đến các tỉnh thành lân cận. Cụ thể, trong tháng 3 tới đây, VMG sẽ khai trương văn phòng tại quận Tân Bình, TP HCM. Đây được coi là cột mốc đánh dấu cho bước đầu trong kế hoạch phát triển quy mô, lan tỏa giá trị giáo dục của VMG.

Với phương châm "Dạy thật - Học thật - Chất lượng thật", VMG là trung tâm tiếng Anh được rất nhiều phụ huynh và học sinh tại Đồng Nai tin tưởng, lựa chọn trong suốt 20 năm qua.

Như đa số các doanh nghiệp, trong đợt dịch thứ 4 vừa qua, VMG cũng phải "gồng mình" trước những ảnh hưởng chung. Bằng những ứng phó linh hoạt, kịp thời, đơn vị đã vượt qua khó khăn và phục hồi. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, VMG vẫn có thể duy trì việc học tập của hơn 50% học viên và giữ chân gần 100% giáo viên.

Khẩu hiệu "learn with value, live with value" được đặt tại sảnh một cơ sở của VMG. Ảnh: VMG

VMG cũng tận dụng cơ hội để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên. Cụ thể, VMG ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong nhiều bộ phận như thay đổi việc dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến, tận dụng cơ hội để nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn trong công tác quản lý, vận hành nhân sự, kế toán tài chính và cả trong chăm sóc khách hàng.

Tính đến thời điểm hiện tại, VMG đạt được quy mô 15 cơ sở giảng dạy cùng hơn 500 cán bộ nhân viên, giáo viên và hơn 16.000 học viên đang theo học. Trung tâm còn được hơn 1.000 doanh nghiệp và 350 trường học từ mầm non đến cấp 3 lựa chọn làm đối tác đào tạo. Tháng 1 vừa qua, VMG đã trở thành đối tác của Hội đồng Anh và được IDP ủy thác đăng ký và tổ chức thi chứng chỉ IELTS tại tỉnh Đồng Nai.

Sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, VMG đã đón học viên quay trở lại học tập từ 14/2. Với các biện pháp phòng chống dịch và những phương thức giảng dạy mới, VMG tiếp tục đồng hành cùng học viên và phụ huynh trên hành trình chinh phục tiếng Anh.

Diệp Chi