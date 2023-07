Anh ngữ Res cùng sĩ tử chinh phục trường đại học top đầu

Anh ngữ Res thiết kế lộ trình học ngoại ngữ theo hình thức trực tiếp, online nhằm giúp học sinh chinh phục chứng chỉ IELTS, từ đó, bước vào các trường đại học top đầu.

Đại diện trung tâm này cho biết, thang điểm đại học tăng dần qua mỗi năm bởi hình thức xét tuyển bằng IELTS, học bạ và các chứng chỉ khác ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, việc xét tuyển bằng điểm thi giảm, từ đó, tạo nên áp lực lớn cho những học sinh vào Đại học bằng điểm thi.

Ngược lại với những học sinh có nền tảng ngoại ngữ tốt, phương thức xét thẳng này lại là "tấm vé" vào các trường top đầu. Hiện, Việt Nam có khoảng 40 trường đại học công bố xét tuyển thẳng thí sinh có IELTS 4.0 - 6.5 trở lên, chưa tính các trường xét tuyển IELTS kết hợp với điều kiện khác. Trong đó, hầu hết trường thuộc top đầu tại Việt Nam như Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Bách khoa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... đều góp mặt trong danh sách này

"Hàng chục nghìn học sinh đã tìm đến Anh ngữ Res trên cả nước để chuẩn bị chứng chỉ này như một giải pháp an tâm cho chặng đường học tập tiếp theo", đại diện trung tâm nói thêm.

Học sinh Anh ngữ Res học cùng giáo viên bản xứ.

Anh ngữ Res chuyên đào tạo về khoá học IELTS, tiếng Anh trẻ em và thiếu niên theo tiêu chuẩn quốc tế Cambridge. Đồng thời, đơn vị thiết kế khóa học lộ trình IELTS online, kết nối tất cả học sinh có nhu cầu học tập trên cả nước. Điều này giúp học sinh toàn quốc, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, có thể tiếp cận và sắp xếp thời gian linh động để tham gia các khóa học IELTS theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau hơn 5 năm triển khai, chương trình đã phủ sóng 64 tỉnh thành và giúp hàng nghìn học sinh đạt IELTS 6.5.

Qua khóa học này, nhiều sinh viên đã được tuyển thẳng vào các trường top đầu. Trong đó, Nguyễn Hoàng Yến Linh (Sơn La) đăng ký IELTS online trong thời gian Covid-19 bùng phát. Sau thời gian nỗ lực, nữ sinh đạt 7.5 IELTS và tuyển thẳng Học viện Ngoại giao. Nguyễn Thành Nam (nơi sinh sống) đạt kết quả tương tự và trúng tuyển ba trường: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Bưu chính viễn thông và Học viện Ngoại giao.

Tháng 6 vừa qua, bạn Chu Ngọc Quang Vinh (lớp 10 chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) chinh phục mức điểm 8.0 IELTS qua lộ trình tại Res. Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Đặng Chính - mẹ của Quang Vinh cho biết, em học trực tiếp tại trung tâm vào kỳ nghỉ hè và chuyển sang online khi trở về Yên Bái. "Mặc dù trung tâm chỉ cam kết đạt 6.0 IELTS nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Điểm số này chắc chắn là một tấm vé vào đại học", chị chia sẻ.

Đại diện Anh ngữ Res khẳng định: "By failing to prepare you are preparing to fail" (tạm dịch: không chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại). Do đó, trung tâm sẵn sàng đồng hành cùng học sinh trong hành trình chinh phục IELTS từ sớm.

Video giới thiệu RES - hệ thống Anh ngữ chuyên đào tạo IELTS.

Anh ngữ Res thành lập từ năm 2007 và đã có mặt tại gần 20 tỉnh thành với hơn 40 chi nhánh trên toàn quốc, thu hút hơn 30.000 học viên. Trung tâm được IDP - Hội đồng tổ chức thi IELTS công nhận là đối tác xuất sắc trong 10 năm và đã đồng sản xuất nhiều chương trình truyền hình Giáo dục trên VTV7 như IELTS Master Show, 5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, Vui học tiếng Anh lớp 2, Trường học hạnh phúc...

Ngoài ra, Anh ngữ Res áp dụng gói thanh toán theo tháng linh hoạt, hỗ trợ trả góp 0 đồng để phụ huynh, học sinh dễ dàng tiếp cận các chương trình học tại đây.

