Anh ngoại hình cao ráo, lối sống hào sảng

Chào em, cô gái chưa quen, hy vọng qua bài đăng này, mình có đủ duyên để gặp nhau. Anh sinh năm 1996, hiện làm content marketing ở Sài Gòn. Bạc Liêu là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi lối sống hào sảng ảnh hưởng nhiều tới tính cách. Về ngoại hình, anh cao đúng 1m70, ngoại hình cân đối, mặt có ít sẹo do từng chiến đấu với khủng long (đùa thôi, do tuổi dậy thì). Điểm cộng: không vướng vào thuốc lá, rượu chè, cờ bạc.



Thú vui của em là gì khi rảnh? Anh thì thích những niềm vui đơn giản trong cuộc sống, kiểu như thưởng thức ly cà phê sữa đá, cắt tóc mới, tưới một cái cây hay nghe một bài nhạc. À, anh nghe và hát được nhiều thể loại nhạc lắm. Điều khiến anh tự hào nhất trong 7 năm ở Sài Gòn là đã cứu sống một người nhảy cầu tự tử.



Về quan niệm hôn nhân, anh tin người hạnh phúc trong hôn nhân không phải vì họ gặp được người yêu hoàn hảo, mà vì họ học cách tha thứ cho những khiếm khuyết và khám phá ra điều làm nên giá trị của nhau. Khuyết điểm của anh là đôi lúc hơi đãng trí và trì hoãn. Anh cũng không đẹp trai, không tài giỏi xuất sắc, không giàu như công tử Bạc Liêu, nhưng nếu em tìm một người con trai tử tế, cư xử trưởng thành nhưng cũng rất vui tính, anh sẽ là người phù hợp.



Ai cũng có những ưu tiên và lựa chọn. Nhưng với anh, người đang hẹn hò là ưu tiên, chứ không phải là một lựa chọn. Họ không nhất thiết phải là ưu tiên số một, nhưng họ không bao giờ nên chỉ là một lựa chọn. Nếu em thích mình cùng nhau làm gì, hãy nói cho anh biết, đừng ngại chủ động. Anh sẽ không hứa hẹn điều gì lớn lao, anh chỉ khẳng định mình đang tìm một người thật lòng để cùng nắm tay đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ở thành phố này, cả về sau.

Mong sẽ gặp người đó bằng tuổi trở xuống và cũng quê ở miền Tây. Nếu đúng vậy thì quá tốt, còn không cũng không sao hết. Nếu em đồng cảm trong những dòng chữ này, anh mong mình có thể viết thư làm quen nhau.

