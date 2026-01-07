Anh nghiêm túc, chung thủy, luôn yêu thương thật lòng

Anh tin mình là kiểu người càng tiếp xúc lâu, càng dễ cảm nhận được sự ấm áp, chân thành và những mặt đẹp trong tính cách.

Chào em, người con gái mà anh hy vọng sẽ có cơ hội được làm quen. Anh 33 tuổi, có lẽ vì một chút lận đận nên đến giờ vẫn chưa tìm được mảnh ghép phù hợp cho cuộc đời mình. Biết đến chuyên mục này của VnExpress, anh mạnh dạn viết vài dòng với mong muốn có thể gặp được một người thật sự đồng điệu. Anh không tìm một người vợ hoàn hảo, chỉ mong em là người phù hợp để cùng nhau chia sẻ và bước tiếp chặng đường phía trước.

Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đang sinh sống và làm việc tại đây. Công việc văn phòng khiến cuộc sống của anh khá giản dị. Buổi tối, anh thường về nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp, ít đi chơi, nhất là khi bạn bè xung quanh đã có gia đình riêng.

Về con người và tình cảm, anh nghĩ mình không phải kiểu "lướt qua là ưng liền". Anh không phải người tạo ấn tượng quá nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí khi gặp mặt có thể sẽ khiến em hơi hụt hẫng so với những gì em từng tưởng tượng. Nhưng anh tin mình là kiểu người càng tiếp xúc lâu, càng dễ cảm nhận được sự ấm áp, chân thành và những mặt đẹp trong tính cách. Anh tin rằng tình cảm bền vững không đến từ vẻ ngoài hay cảm xúc nhất thời mà từ sự thấu hiểu, đồng hành và trân trọng nhau theo thời gian.

Có thể anh không phải là người cao ráo, đẹp trai theo hình mẫu lý tưởng của em, nhưng anh có sự chân thành, tình cảm thật lòng và sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Khi đã thương ai, anh luôn đặt sự quan tâm, tôn trọng và sẻ chia lên hàng đầu. Cuộc sống đôi lúc bận rộn nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho người mình yêu thương. Anh mong gặp được một người bạn đồng hành không cần quá hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành, biết lắng nghe và cùng nhau xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, dù bắt đầu từ tình bạn hay có thể tiến xa hơn.

Cuộc đời mỗi người vừa dài lại vừa ngắn, quan trọng là gặp được người phù hợp để cùng nhau cố gắng, hoàn thiện và trân trọng nhau qua từng giai đoạn. Anh hy vọng, nếu có duyên, những ngày tháng sau này sẽ là hành trình bình yên, ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. Mong sớm được kết nối và gặp em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ