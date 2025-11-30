Anh nghĩ sao về cô gái tự tin?

Em nghĩ sự tin tưởng, thành thật và tôn trọng nhau là cái nền vững chãi cho bất cứ mối quan hệ nào.

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", càng lớn lên em càng thấy câu này đúng anh ạ. Xung quanh em, những người bạn gái có nhiều chàng trai theo đuổi nhất không hẳn là xinh nhất, mà ở họ có một sự yếu đuối, dịu dàng, cần chở che.

Nhưng

Em không có được may mắn trở thành người như vậy. Lớn lên trong một gia đình bình thường, từ năm 18 tuổi, mọi ngã rẽ cuộc đời, mỗi thành tựu đạt được em đều tự mình tìm tòi, nỗ lực và đưa ra quyết định. Thiếu đi chỗ dựa cho mình, em trở thành cô gái tự lập. Thiếu người thân ở bên quan tâm săn sóc, em học cách trở thành bạn thân nhất của chính mình. Thiếu đi nền tảng gia đình để lại, em dần xây dựng sự tự tin bước vào đời bằng khả năng và trái tim nhiệt thành của mình.

Một cô gái tự lập và tự tin có thiếu "nữ tính" không anh?

Với em, cuộc đời sẽ thật ý nghĩa biết bao nếu có người đồng hành cùng nhau già đi, cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng kể nhau nghe những câu chuyện nhảm nhí rồi cười haha, cùng chia sẻ những ước mơ, trăn trở mà không sợ người kia đánh giá. Bên cạnh người đó là nơi em gọi là "nhà". Hạnh phúc đến từ những điều giản dị, những quan tâm chân thành hai người dành cho nhau, đâu cứ phải xúng xính hàng hiệu, ăn uống sang chảnh anh nhỉ?

Em làm việc trong lĩnh vực công nghệ, yêu công việc của mình, tự chủ tài chính và luôn tìm cách phát triển bản thân. Hơn cả vai trò "cần câu cơm", em nghĩ công việc nên là nơi mình tìm thấy đam mê và ý nghĩa. Em đã "try and fail" nhiều lần cho tới khi tìm thấy công việc dành cho mình. Thời gian rảnh rỗi, em trau dồi thêm kỹ năng, học hỏi kiến thức mới, đọc sách để tìm nguồn cảm hứng, bơi lội rèn luyện sức khỏe. Thấy bản thân đi lên mỗi ngày, dù chỉ nhích chút xíu là em vui quá trời vui.

Những ngày cuối tuần, em thích dành thời gian chill chill bên những người thân yêu. Đôi khi bày biện nấu nướng ăn uống ấm cúng bên lũ bạn thân, đôi khi xách va li lên đi leo núi (em có tình cảm đặc biệt với vùng Tây Bắc anh ạ), đôi khi đơn giản dành thời gian chăm sóc cây, tắm táp chơi với em mèo. Nếu anh cũng thích một trong các ý trên thì quá tuyệt vời. Lúc anh mệt mỏi giữa cuộc sống xô bồ này, em sẽ cầm tay anh, mình đưa nhau đi trốn anh nhé.

Em nghĩ sự tin tưởng, thành thật và tôn trọng nhau là cái nền vững chãi cho bất cứ mối quan hệ nào. Thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài giúp em có cơ hội tiếp xúc với đa dạng văn hóa, phong cách, quan điểm sống. Em tôn trọng sự khác biệt và nét cá nhân riêng của mỗi người. Chỉ cần giao tiếp và chia sẻ chân thành, em tin mình có thể vượt qua mọi thứ.

Cảm ơn anh đã ở lại tới đây cùng em trong bài viết này. Nếu anh cảm nhận một sự đồng điệu nào đó, hãy viết cho em vài dòng nhé. Em rất trân quý thời gian mọi người dành cho mình và hi vọng trong vài dòng đó anh giới thiệu đôi chút về bản thân để em có thể hồi âm nhanh chóng nhất.

