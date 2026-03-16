Anh nam tính 'làm gà', em dịu dàng 'nấu gà' 9 món cùng anh

Chào anh, người đang mong gặp một cô gái đồng hành cùng anh, cạnh nhau, cùng trưởng thành, tròn đầy hơn.

Em tin rằng trên hành trình ta đang đi, có nhiều điều khi trải qua cùng nhau thì sẽ trọn vẹn hơn là mỗi người trải qua một mình.

Em sinh năm 1995 tại Hà Tĩnh, nhỏ nhắn, mọi người thường nhận xét em có khuôn mặt xinh tươi. Em chưa từng kết hôn hoặc có con. Em học và làm việc ở Sài Gòn đến nay cũng 12 năm rồi và đây là nơi em dự định sống lâu dài. Cuộc sống xa nhà giúp em trở thành cô gái khá độc lập.

Em là con út trong gia đình, cha mẹ làm nông. Từ nhỏ cha mẹ đã định hướng, đầu tư cho tất cả anh chị em học hành nên anh chị đều có cuộc sống ổn áp, đầm ấm. Em luôn biết ơn vì mình được lớn lên trong gia đình đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ, anh chị. Nơi đây là gốc nuôi dưỡng nhiều điều tốt đẹp trong lòng em nên nay dù lớn rồi, mỗi lần về quê với em là mỗi lần sạc đầy "pin tình yêu" để vào lại Sài Gòn tiếp tục hành trình của mình ấy anh. Mỗi lần về quê em rất thích, rất quý.

Hiện tại em làm bên giáo dục, công việc không chỉ giúp em sống độc lập mà còn có ý nghĩa lớn với em. Trên hành trình theo đuổi điều này, em cũng đánh đổi nhiều điều và em cũng nhận lại được rất nhiều nên em hiểu giá trị của mỗi lựa chọn là như nào. Công việc ngoài chuyên môn cần tới sự kiên nhẫn, quan sát, lắng nghe, làm việc với cảm xúc... và những điều em được học giúp em biết chọn lọc và xây dựng mối quan hệ lành mạnh, có chiều sâu.

Về tính cách, tôn trọng - chân thành - rõ ràng - lành là kim chỉ nam trong tất cả mối quan hệ với em, là điều để em cư xử và chọn các mối quan hệ trong cuộc sống của mình.

Nếu em ở trong mối quan hệ thân mật với anh - người đàn ông vững chãi, khớp với em - rồi anh có thể hình dung về sự bình yên, có cả sự thú vị ở em: dịu dàng như dòng nước, man mát của gió, sự vững của núi cạnh bên, mặn mà của muối giống biển - nơi em siêu thích ấy. Và dĩ nhiên rồi, để bắt gặp em ở phiên bản đó cũng như em thấy được phiên bản một cậu bé tinh nghịch nơi một người đàn ông trưởng thành ở anh, chúng ta sẽ cần thời gian gặp mặt, hiện diện với nhau ngoài đời thật nhiều phải không ạ?

Trong mối quan hệ tình cảm, vì cảm xúc nên đó là điều tự nhiên. Em luôn tin trong mỗi người luôn có sẵn tình yêu và chỉ cần gặp đúng điều, đúng người nó sẽ nở rộ. Chỉ cần chúng ta có rung động để muốn biết, bước vào cuộc đời nhau, cùng với những điều cốt lõi trong mối quan hệ là sự tôn trọng - chân thành - rõ ràng - lành thì em tin chúng ta sẽ xây một mối quan hệ trưởng thành, lành mạnh ạ.

Về sở thích, em thích nhiều thứ đủ để em không quên yêu đời: đọc, viết, hoa, yoga... Một vài chủ đề em đọc: sức khỏe, tâm lý, triết lý chẳng hạn. Về sức khỏe, em khá chăm sóc bản thân từ ăn uống đến sinh hoạt. Ví dụ em không uống trà sữa, cà phê, rất hiếm uống nước ngọt, không rượu bia... Em cũng hay nấu nên thường bạn cùng phòng hay bị "hưởng lây" rồi tăng ký, còn em thì vẫn cứ nhỏ nhắn thế thôi. Nhưng em cũng hậu đậu lắm ấy. Em có thể làm được 9 món gà khác nhau nhưng em lại rất dễ làm vỡ đồ bếp. Còn mỗi lần chặt gà, xương là một "thử thách" vì em sợ, đôi khi em vừa nhắm mắt vừa chặt nên xương cứ bị vỡ nát hết cả. Những lúc như thế, nếu có anh ở bên làm cùng em thì thật tuyệt biết bao.

Về cảm xúc, khi buồn em là đứa sẽ kiếm cách để làm việc với cảm xúc của mình, để mọi thứ quay lại bình thường và để trở lại ổn áp hơn. Và dĩ nhiên, em không thiếu những điểm yếu, em vẫn đang nỗ lực hoàn thiện bản thân để giúp mình sống khỏe, hạnh phúc, tự tại hơn mỗi ngày.

Nếu anh có cùng hệ giá trị, lối sống với em; anh độc thân, chưa từng kết hôn/có con; có học vấn, sự nghiệp; nam tính và trưởng thành. Anh sống và làm việc tại Sài Gòn, quê ở hoặc gần Sài Gòn, Bắc Trung Bộ. Và quan trọng nhất, anh cảm thấy em có thể là cô gái anh tìm kiếm, gửi thư cho em biết về anh nhé.

Em tin anh cũng lựa chọn sự chân thật, rõ ràng, hiện diện nên chúng ta sẽ sớm có buổi hẹn sau những bức thư để cảm nhận về nhau hơn anh nhé.

Mong anh và mọi người khỏe thân, đủ đầy trong tâm.

