Anh muốn yêu liền và chăm sóc cho em lâu dài

Anh 37 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, đang ở TP HCM và ở đây làm việc lâu dài.

Tính anh vui vẻ, dễ chịu, hay cười, biết quan tâm và chia sẻ với người khác, biết yêu thương và chăm sóc người thân của mình, biết đối nhân xử thế. Anh biết cân bằng cuộc sống, biết nội trợ và việc nhà nhưng không biết hút thuốc và cá độ nhé em, nhậu nhẹt cũng ít thôi. Ngoại hình của anh khá ổn, tự tin em sẽ có cảm tình khi gặp lần đầu bởi nụ cười thân thiện và ánh mắt hiền lành của anh.

Anh đang nghiêm túc tìm người yêu chân thành tại thành phố này để cùng nhau đồng hành ở đây lâu dài. Mong em nhỏ tuổi hơn anh, có chút ngoại hình vì nói thật với em, không có ngoại hình khó yêu liền lắm, còn anh muốn có người yêu liền mà, hi vọng em hiểu và không bực bội với yêu cầu này của anh. Còn tính cách của em, anh không yêu cầu vì mỗi người mỗi tính, khi yêu mình sẽ dung hòa cho êm đẹp là được.

Chào em và chờ gặp em nhé.

