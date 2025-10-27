Anh muốn được yêu thương và chăm sóc em dài lâu

Anh sinh năm 1987, là người miền Nam, tốt nghiệp đại học, sống và làm việc tại TPHCM, chưa từng kết hôn, cũng chưa có con.

Tính cách anh ôn hòa, nhẹ nhàng, sống lành mạnh, hiếu thuận với gia đình và rất tình cảm, không cộc cằn, không gia trưởng. Ai tiếp xúc cũng nhận xét anh vui vẻ và tích cực. Ngoại hình thì trẻ trung, nam tính và khá sáng.

Sau nhiều năm bôn ba, giờ anh đã ổn định mọi thứ và cảm thấy đã đến lúc dành tình cảm của mình cho một người phụ nữ xứng đáng để yêu thương thật lòng, cùng nhau xây dựng một gia đình ấm êm đúng nghĩa.

Anh mong tìm được cô gái đang ở TP HCM, sống rõ ràng, tích cực và vui vẻ, cũng đang thật sự tìm kiếm một tình yêu nghiêm túc. Anh rất hy vọng em là cô gái có mong muốn giống anh rằng mình sẽ sớm gặp nhau, để cùng bắt đầu yêu thương, chăm sóc và xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta.

Em sẵn sàng chưa? Em muốn yêu liền chưa? Em muốn gặp anh chưa? Nếu có, hãy mail cho anh nhé. Anh tự tin sẽ không làm em thất vọng.

Hẹn gặp em sớm nhé.

