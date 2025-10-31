Anh muốn cùng em viết lên câu chuyện của đôi ta

Anh sinh cuối những năm 8x, làm việc tại một công ty ở Bắc Ninh với vị trí kỹ thuật viên sửa máy.

Xin chào em,

Chúc em mọi điều tốt lành. Và nếu có duyên thành đôi, anh nguyện sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho em. Người ta hay nói rằng nhân duyên là do ông trời sắp đặt, nhưng sẽ đúng hơn nếu chúng ta biết cố gắng trong sự sắp đặt đó.

Hôm nay anh viết những dòng này, hy vọng sẽ gặp được người con gái để cùng nhau xây dựng yêu thương, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, vì tất cả không phải tự nhiên mà có, mà do chúng ta cùng trải nghiệm và cùng nhau cố gắng.

Anh xin nói đôi chút về bản thân. Anh sinh cuối những năm 8x, làm việc tại một công ty ở Bắc Ninh với vị trí kỹ thuật viên sửa máy. Anh cao 1m70, được nhận xét là khá điển trai. Anh thích cùng người mình thương đi chơi, du lịch đâu đó, thưởng thức những món ăn yêu thích trong khả năng cho phép. Anh không hút thuốc, không sa vào tệ nạn xã hội. Trong chuyện tình cảm, anh luôn đề cao sự chân thành, không phải kiểu người thích ba hoa, khoác lác. Mặc dù vậy, anh không hề khô khan, vì anh hiểu cuộc sống cũng cần có những lời nói vui vẻ, lãng mạn.

Vì coi trọng sự chân thành nên anh không giấu giếm điều gì khi kể về bản thân và gia đình. Trong gia đình, anh là người duy nhất chưa lập gia đình. Bố anh bị bệnh lâu năm, sau khi mổ thoát vị đĩa đệm thì việc đi lại khá khó khăn, chủ yếu nằm giường nên mẹ anh là người chăm sóc chính. Điều kiện hiện nay cũng đỡ vất vả hơn trước, nên việc chăm sóc bố phần nào nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ cũng vì hoàn cảnh đó mà trước đây, dù từng quen vài cô gái, nhưng khi họ biết gia đình anh như vậy, dần dần lại xa cách. Chuyện tình cảm của anh vì thế mà nhiều lần khiến anh suy nghĩ rất nhiều, không biết do hoàn cảnh hay do mình chọn sai người. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lấy vợ về là để chăm sóc bố mẹ, vì việc đó mẹ anh, anh và các chị đều lo được. Thậm chí có người anh từng nói thẳng rằng, nếu muốn ra ở riêng cũng được, nhưng rồi vẫn không thành đôi.

Có lẽ cũng vì những chuyện đó mà nhiều khi anh không còn tin vào tình yêu và dần trở nên ít nói hơn. Sau này, khi đọc sách về Phật giáo và nhân sinh, anh nhận ra rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhiều hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, nhưng họ vẫn sống tốt, vì một điều cơ bản: ai cũng có mong cầu hạnh phúc. Thế nên, con người cần phải vượt qua chính mình, tìm đến người thực sự hiểu mình, sẵn sàng ở bên, biết yêu thương và trân trọng tình cảm mà mình dành cho họ.

Dĩ nhiên, mọi điều tốt đẹp không tự nhiên mà có được. Chúng ta cần học hỏi, học cách yêu đúng, yêu trưởng thành; học cách làm chồng, làm vợ, để có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Anh không đòi hỏi nhiều ở em, chỉ mong em có tấm lòng nhân hậu, sự dịu dàng của người phụ nữ, biết trân trọng tình cảm của anh. Em chưa từng kết hôn và nếu đang sống hoặc làm việc ở khu vực Bắc Ninh càng tốt, mình sẽ dễ gặp gỡ hơn. Còn nếu em ở xa cũng không sao, chỉ là công việc của anh đôi khi không cho phép đi xa nhiều (mong em thông cảm).

Nếu em không ngại điều đó, hãy gửi thư cho anh nhé. Trân trọng gửi em.

