Anh muốn cùng em làm lễ hằng thuận

Anh đến từ Thái Bình, đang công tác tại Hà Nội. Với anh, sự chân thành và thấu hiểu luôn là nền tảng quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Ngoài công việc, anh thích đọc sách về khoa học và y học, tin rằng tri thức có thể giúp mình hiểu hơn về cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như những người thân yêu. Anh luôn biết trân trọng và yêu thương phụ nữ. Với vợ, anh sẵn sàng chia sẻ những công việc gia đình, vì anh tin rằng hạnh phúc được xây nên từ sự đồng hành và thấu hiểu lẫn nhau.

Anh tìm thấy niềm vui và sự bình an khi sống theo những giáo lý của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Anh tin rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà còn là sự đồng hành dài lâu, nâng đỡ nhau trong những thăng trầm của cuộc sống. Vì thế, anh ước mong một ngày nào đó, sẽ được cùng em nắm tay nhau làm lễ hằng thuận – một lời nguyện ước hạnh phúc, bình an và thủy chung trọn đời.

Nếu em cũng trân trọng sự bình yên, cũng mong một tình yêu chân thật và hướng về những giá trị sâu sắc, anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ duyên gặp nhau.

