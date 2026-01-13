Anh muốn có người bạn 'penpal' trước không?

Liệu rằng phải tích bao nhiêu may mắn, tâm ý để tồn tại đằng sau màn hình bên kia một người bạn tâm giao, một người tri kỷ.

Anh thương mến,

Sài Gòn sáng hôm nay 18 độ, nắng đẹp, trời xanh, em thấy Tết dường như đã cận kề. Anh đã có ai cặp kè chưa?

Tình cờ biết về chuyên mục này được mấy hôm nay, em thấy việc kết nối qua con chữ quá đỗi dễ thương, lãng mạn. Liệu rằng phải tích bao nhiêu may mắn, tâm ý để tồn tại đằng sau màn hình bên kia một người bạn tâm giao, một người tri kỷ. Thế nên, em cứ để mọi thứ nhẹ nhàng, mình có thể là những người bạn penpal trước, anh nhỉ?

Em nghĩ mình đang đâu đó ở giữa, giữa việc hướng nội và hướng ngoại, hay giữa việc ổn định, lập gia đình và xê dịch, trải nghiệm những điều mới. Em thích dành thời gian một mình, đọc sách, xem phim, đi trekking với nhóm những người xa lạ, nhưng cũng có thể đi chơi boardgame, đi CLB này kia, đi trượt ván, tụ họp với bạn bè. Thế nên, sẽ rất vui nếu anh cũng sẵn lòng cùng em tham gia những hoạt động ấy.

Khi em nghĩ về hình ảnh ta cùng nhau, em sẽ nấu ăn, anh sẽ rửa chén,... Đùa thôi, em mong muốn mình có một mối quan hệ cùng tiến, nhưng cũng có nhiều trải nghiệm và sự lãng mạn. Em làm nhân viên văn phòng, có ý định học MBA và lấy chứng chỉ tiếng Trung. Anh nghĩ thế nào về work date, study date hay gym date nhỉ?

Em rất ham chơi. Nếu anh cũng thích trải nghiệm điều mới, đi road trip, học lặn, học trượt tuyết hay đi phượt trên những cung đường đèo Trung Á lại càng hay. Đó đều là bucket list của em, nhưng nếu là couple bucket list lại càng tuyệt.

Em còn rất nhiều điều muốn nói về quan điểm lập gia đình, về phát triển bản thân, về quản lý tài chính... Nhưng cứ xem như đó là những chủ đề để mình trao đổi ở các lá thư sau nhé.

Chúc cho mọi người ngoài kia luôn còn:

Dẫu ngoài kia trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, vẫn luôn còn người để ngóng về.

Dẫu đã hy vọng, kỳ vọng rồi thất vọng bao nhiêu lần, mình vẫn luôn còn niềm tin.

Tin rằng sẽ có anh, có em, có nhau trên hành trình về sau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ