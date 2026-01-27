Anh mong viết được bản tình ca của hai chúng ta

Có nhiều người may mắn đã tìm được hạnh phúc đời mình, còn anh hiện tại đã "cứng" tuổi nhưng vẫn chưa tìm được.

Chào em, người con gái lạ nhưng rồi sẽ thành quen,

Cuộc sống này là những chuỗi công việc đan xen, ở đó mỗi chúng ta rồi sẽ tìm được những tâm hồn đồng điệu, để cùng nhau viết lên một ca khúc chung của tình yêu đôi lứa. Ca khúc này hay hay dở, đi vào lòng người hay không, có giữ mãi với thời gian hay không... chính em và anh là người sẽ tạo ra và tô điểm cho nó, đúng không em?

Có nhiều người may mắn đã tìm được hạnh phúc đời mình, còn anh hiện tại đã "cứng" tuổi nhưng vẫn chưa tìm được. Anh hy vọng qua chuyên mục này sẽ gặp được người đồng hành cùng anh cho quãng đời còn lại, để viết nên ca khúc riêng cho cuộc sống của anh và em.

Anh sinh năm 1983, chưa từng kết hôn, học kỹ thuật cơ khí chế tạo máy và đang làm đúng ngành đã học. Ngành của anh là công nghiệp nặng, chủ yếu là nam, hầu như không có nữ. Có lẽ vì môi trường ít khi tiếp xúc với bạn khác giới như vậy nên đến giờ anh vẫn độc thân.

Về ngoại hình, anh cao 1m68, dáng người cân đối, nặng 61 kg, nhìn trẻ hơn tuổi. Ngày xưa học đại học năm thứ năm, khi vào một quán lạ, cô chủ quán vẫn nhầm anh là sinh viên năm nhất. Anh quê ở Thái Bình (cũ), sống và làm việc tại Long Biên, Hà Nội. Anh hướng tới lối sống tích cực nên không hút thuốc, thỉnh thoảng vui tụ tập có uống chút bia hoặc rượu nhưng không nghiện; nhiều khi vài tháng anh không đụng đến giọt bia rượu nào.

Anh xuất phát từ vùng quê nghèo, xa nhà một mình đi học rồi tự tìm việc làm nên cuộc sống khá tự lập. Anh có thể làm hầu hết mọi việc trong nhà, từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ đến sắp xếp công việc, thời gian sao cho hợp lý. Mọi việc anh đều làm ổn, chưa từng rơi vào giai đoạn suy nghĩ quá nhiều hay trầm cảm gì cả.

Anh từng nghe một số nhận xét rằng con trai ngoài 41 tuổi là "có vấn đề" nhưng với anh hoàn toàn không phải. Vấn đề nhiều khi nằm ở người nhận xét. Còn với anh, mọi việc vẫn rất bình thường. Anh đi làm với tinh thần cống hiến hết mình, cố gắng làm tốt nhất có thể và hòa đồng với mọi người nơi công sở. Sau giờ làm, anh dành thời gian cho thể thao (tennis), làm những việc mình thích như sửa đồ điện tử trong nhà, nghe nhạc thư giãn, xem thời sự trên VTV1, xem phim... À, anh còn tự học đàn organ. Nếu em thích hát, anh có thể đệm cho em hát được đó.

Về phương diện gia đình, anh có một nền tảng gia đình tốt. Mọi người thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, các bác, các dì trong nhà anh chưa từng có cuộc cãi vã nào. Mỗi khi gia đình có việc, mọi người đều tụ họp đông đủ, ăn uống và cười nói vui vẻ, rất thân thiện. Vì vậy, nếu có cơ hội, anh rất mong em có thể gặp gỡ gia đình anh với tâm thế vui vẻ, thoải mái và tự tin, không cần e dè bất cứ điều gì.

Cuộc sống mỗi chúng ta sinh ra từ con số 0, rồi khi mất đi cũng trở về con số 0. Vậy tại sao không lựa chọn cuộc sống bình yên, vui vẻ và hạnh phúc, em nhỉ? Tính anh hiền, từ nhỏ đã không thích tranh chấp hay cãi vã. Thay vì thế, anh tin rằng nên cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề một cách êm thấm, giống như các cụ ngày xưa thường dạy: "Nóng giận mất khôn", đúng không em?

Về em, anh mong em chưa từng kết hôn, cao từ 1m56 trở lên, dáng người cân đối, ngoại hình ưa nhìn, có công việc ổn định, sống hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. Anh mong khoảng cách địa lý không quá 150 km quanh Hà Nội và em cũng đang làm việc tại Hà Nội để tiện tìm hiểu, trò chuyện và gặp gỡ nhau.

Anh của tương lai thì chưa rõ ra sao, nhưng anh của hiện tại có vài quan điểm về cuộc sống như sau:

- Cuộc sống này giàu hay nghèo, địa vị thấp hay cao, sướng hay khổ... cuối cùng cũng chỉ là những trải nghiệm. Đừng quá sân si. Hãy vui vẻ với hiện tại, đừng chấp nhặt quá khứ, cũng đừng mơ hồ về tương lai. Khi linh hồn rời khỏi trần gian, mọi thứ rồi cũng không còn là mối bận tâm.

- Vì cuộc sống là trải nghiệm nên đúng - sai không có ranh giới tuyệt đối. Ai rồi cũng có lúc sai, quan trọng là biết đứng dậy, không lặp lại sai lầm cũ mà học được điều mới. Khi tích lũy đủ những cái "sai", con người sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, đúng không em?

- Theo anh, mỗi người cần cảm thấy hạnh phúc với chính mình trước. Khi hai người hạnh phúc ghép lại với nhau, hạnh phúc sẽ dễ nảy nở hơn. Ngược lại, nếu bản thân chưa ổn mà kỳ vọng quá nhiều vào đối phương, khi không đạt được, thất vọng sẽ càng lớn.

- Khi có cơ hội giúp đỡ người khác tốt lên, anh sẵn sàng giúp, vì nếu mọi người cùng tốt hơn, xã hội sẽ văn minh hơn và chính chúng ta, cũng như con cháu sau này, đều được hưởng lợi.

- Anh sẽ không ép em làm điều gì em không thích. Mọi thứ phải xuất phát từ mong muốn bên trong, không phải sự ép buộc. Anh có thể giảng giải, còn quyết định là ở em và em chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Anh sẽ bảo vệ em nếu em chịu thiệt thòi, nhưng mong em cũng sẵn sàng nhìn nhận và sửa đổi nếu bản thân có lỗi.

- Anh không coi thường hay khinh rẻ bất kỳ ai. Luật nhân quả là có thật, mỗi người đều có hoàn cảnh và lý do riêng đáng được tôn trọng. Là người ngoài, anh không phán xét cuộc sống của người khác.

Anh học hỏi được khá nhiều điều từ các cuốn sách Luật Tâm Thức và Thức tỉnh mục đích sống của bạn. Nếu em từng đọc và cảm nhận được nội dung trong đó, anh tin rằng chúng ta sẽ rất dễ trò chuyện và thấu hiểu nhau.

Bài viết cũng đã khá dài, anh xin dừng bút tại đây. Nếu em thấy phù hợp, hãy email lại cho anh nhé.

Chúc tất cả các bạn đã đọc bài viết này có cuộc sống vui vẻ, an nhiên và tự tại.

Thân chào các bạn.

