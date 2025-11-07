Anh mong tìm cô gái nghiêm túc, biết cảm thông, chia sẻ

Anh mong độ tuổi của em nhỏ hơn anh từ 2 đến 8 tuổi, hiền lành, tử tế và thực sự nghiêm túc với anh.

Anh sinh năm 1992, đang sống và làm việc tại TP HCM. Anh sinh ra và lớn lên tại vùng đất xứ dừa Bến Tre. Đã hơn 30 xuân xanh mà anh vẫn chưa tìm được ý trung nhân nghiêm túc đi đến mối quan hệ lâu dài. Công việc hiện tại của anh là nhân viên văn phòng, tính tình anh khá nhút nhát. Anh mong tìm được em cũng là người ở khu vực miền Tây hoặc miền Đông Nam Bộ để thuận tiện chăm sóc hai bên gia đình. Định hướng của anh là sống lâu dài tại TP HCM.

Anh mong độ tuổi của em nhỏ hơn anh từ 2 đến 8 tuổi, mong em là người hiền lành tử tế và thực sự nghiêm túc đi đến mối quan hệ lâu dài với anh. Điều anh mong muốn là em có công việc ổn định nữa. Mong sang năm sẽ có em bên cạnh.

