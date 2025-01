Anh mong làm quen được cô gái bình dân, truyền thống

Anh là người hiền lành, ít nổi cáu nên cũng mong làm quen với cô gái giản dị, bình dân.

Chào em cô gái đang đọc bài viết, anh xin tự giới thiệu: anh năm nay 34 tuổi, quê quán ở huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội. Anh làm công việc lao động tự do như điện nước, sửa máy móc. Về tính cách, anh lành lành, giản dị, bình dân kiểu thiên về truyền thống xưa, do vậy nên anh cũng không dính tứ đổ tường. Ngoại hình anh cao 1m7 da hơi đen đen, khuôn mặt tròn hiền, cân nặng khoảng 70kg. Anh cảm thấy mình may mắn về cơ thể khi có thể trạng tốt, không khiếm khuyết, hay mắc bệnh gì cả em ạ.

Vì tính lành lành nên anh cũng rất ít khi nào nổi cáu, chửi thề, thay vào đó thường bỏ qua những thị phi, chướng tai, gai mắt. Trong đời sống, anh rất trân trọng tình cảm con người với con người nên rất thích người nào có tính cách hiền lành, chất phác em ạ.

Anh viết bài mong muốn làm quen với em, một cô gái hiền, giản dị, bình dân, giống anh. Anh tin rằng sẽ được gặp em. Em có đọc được bài này, nếu em sẵn lòng hãy thư lại bài viết này và cho anh cơ hội, để mình kết bạn làm quen tìm hiểu nhau em nhé. Dù em có xa hay gần, chỉ cần em không ngại, thì anh cũng không khó khăn khoảng cách địa lý. Mong em cũng chưa từng kết hôn, chưa từng có con như anh. Cuối bài chúc tất cả mọi người đều tìm thấy nửa yêu thương của mình trong năm mới.