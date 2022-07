Anh Minh soán đỉnh bảng giải nghiệp dư quốc gia 2022

Hải PhòngVới 68 gậy vòng 2, Nguyễn Anh Minh lên đầu bảng với điểm -1 trong cuộc tranh Cup nam (VAO) tại giải Vô địch nghiệp dư Việt Nam Mở rộng 2022.

Anh Minh đang là golfer nghiệp dư số một Việt Nam, khi trở thành người đầu tiên vào top 1000 bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) hôm 30/6 và đứng thứ 928 trong xếp hạng tuần này.

Tại vòng 2 hôm qua, Anh Minh đi từ hố 1, ghi sáu birdie và không bogey suốt 16 hố. Tuy nhiên, anh bogey cả hai hố cuối, khiến điểm vòng xuống -4. Dù vậy, với điểm -1, golfer 15 tuổi vẫn độc chiếm vị trí số một, đẩy Lê Khánh Hưng xuống thứ hai với cách biệt một gậy.

Golfer Anh Minh đang có cơ hội lớn giành danh hiệu thứ ba trong năm 2022. Ảnh: VGA

Khánh Hưng, 14 tuổi, nhập cuộc sau Anh Minh, và kết thúc vòng đấu với 72 gậy. Vòng đầu, Khánh Hưng cũng đánh 72 gậy nhưng lấy vị trí dẫn, còn Anh Minh đứng T3 với điểm +3, bên cạnh Hlaing Min Htet người Myanmar và Jamie Bảo Nguyễn.

Hôm qua Hlaing Min Htet và Jamie Bảo Nguyễn đều 73 gậy và cùng xuống T4 (điểm +4), bên cạnh Nguyễn Nhất Long. Nhóm này đứng sau hai gậy so với golfer Thái Lan Tunyapat Sukkeoed ở vị trí thứ ba (+2). Tunyapat tăng bốn bậc nhờ điểm -2. Trong tổng kết vòng 2, chỉ Anh Minh và Tunyapat đạt điểm âm và trong top 4, chỉ Jamie Bảo Nguyễn ở tuổi trung niên, số còn lại đều thanh - thiếu niên. Đương kim vô địch Nguyễn Đặng Minh, 17 tuổi, khó bảo vệ danh hiệu khi đứng T20 (+14).

Giải Vô địch nghiệp dư Việt Nam Mở rộng năm nay diễn trên sân Marsh par72 thuộc Vinpearl Golf Hải Phòng, do Hiệp hội golf Việt Nam chủ trì. Ngoài VAO với 91 golfer đấu gậy bốn vòng còn cuộc tranh vô địch nữ (VLAO) diễn ra song song, cùng địa điểm nhưng qua ba vòng. Sau vòng 2, Karisa Chul-Ak-Sorn - đồng hương của Tunyapat ở nhánh VAO - giữ đỉnh bảng ở điểm +1, còn T2 (+4) có Đoàn Xuân Khuê Minh và Ngô Vĩnh Hoà, trong khi T4 (+6) gồm Phạm Thị Yến Vi và Lê Chúc An. Ở vòng 1, Karisa cũng dẫn nhưng với điểm -2, bỏ cách Khuê Minh và Vĩnh Hoà bảy gậy, cách Chúc An năm gậy.

VLAO cắt loại ở điểm +38, VAO cắt ở mức +29. Vòng 3 bắt đầu từ 7h sáng 23/7.

Từ đầu năm đến nay, Nguyễn Anh Minh đã ba lần mang về chiến tích đột phá cho golf Việt Nam. Với hai cup thuộc VGA Tour trong tháng 3 và 4, Anh Minh là nhà vô địch nghiệp dư đầu tiên và trẻ nhất ở đấu trường golf chuyên nghiệp trong nước. Sau đó, golfer này cán đích thứ sáu nội dung đấu gậy cá nhân SEA Games 31 hồi tháng 5. Khi đó, Khánh Hưng cùng Hlaing Min Htet về T10 (even par), sau Anh Minh bốn gậy, cách trên Đặng Minh tám gậy.

Quốc Huy