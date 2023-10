Anh Minh dẫn 11 gậy sau hai vòng Vietnam Masters 2023

Long AnGolfer nghiệp dư 16 tuổi Nguyễn Anh Minh dẫn đầu với 11 gậy cách biệt, khi xong vòng hai Vietnam Masters thuộc VGA Tour 2023.

Theo lịch trình, chặng thứ hai, bảng nam và nữ lẽ ra đều khép lại vào chiều 5/10. Tuy nhiên, giải chậm tiến độ do mưa to kéo dài vào buổi trưa, ở sân par72 thuộc Royal Long An Golf & Villas. Lúc hoãn đấu, Anh Minh đã xong trận với vị trí dẫn ở điểm -11, Trương Chí Quân đứng thứ hai (-2) và xong chỉ vài hố.

Phải đến 8h30 hôm nay 6/10, Vietnam Masters 2023 mới khép lại vòng 2. Anh Minh vẫn dẫn đầu, Chí Quân yên vị thứ hai nhưng điểm giải xuống even par. Trần Lê Duy Nhất - cựu số một golf chuyên nghiệp Việt Nam, và đương kim vô địch Nguyễn Hữu Quyết đang đứng T5 (+2).

Anh Minh phát bóng tại vòng hai Vietnam Masters 2023 ngày 5/10. Ảnh: VGA

Thống kê qua hai chặng cho thấy Anh Minh đang có 12 birdie và chỉ một bogey. Bảng nam chưa có đấu thủ nào được eagle trên sân đấu do huyền thoại golf Nick Faldo thiết kế và mới hoạt động chính thức vài tháng và là sân thứ hai tại Long An. Điểm cắt bảng nam ở mức +16, nữ +26. Theo đó, giải còn 52 nam tranh quỹ thưởng một tỷ đồng, 12 nữ tranh quỹ 200 triệu đồng.

Ở nhánh nữ, Lina Kim, diện chuyên nghiệp, người Hàn Quốc dẫn ở điểm -3 trong khi amateur Lê Thị Thanh Thuý đứng nhì với điểm +3. Kề sau Thanh Thúy là Nguyễn Thảo My, cũng diện pro ở điểm +6.

Giải dự kiến xong vòng 3 chiều nay, để kịp hạ màn theo đúng lịch trong ngày mai 7/10.

Ra đời từ 2017, Vietnam Masters là giải thâm niên nhất trong hệ thống thi đấu golf chuyên nghiệp trong nước. Từ 2022, Ban tổ chức mở thêm bảng nữ.

VGA Tour khai trương hồi 2022, do Hiệp hội golf Việt Nam chủ quản. Lịch đấu mùa này gồm Lexus Challenge tháng 3, Vietnam National Championship tháng 8, Vietnam Masters, Vietnam Open và Tour Championship. Giải áp chót và chung kết lớn chưa xác định lịch cũng như địa điểm thi đấu.

Quốc Huy