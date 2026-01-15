Anh luôn thích được ở cạnh người mình yêu

Những tháng cuối năm bộn bề nhưng vẫn mong sớm ngày gặp được em.

Chào người bạn đồng hành,

Cũng lâu rồi anh mới viết bài gửi lên đây. Xin lỗi em vì tháng vừa rồi không có bài viết nào được gửi lên để em đọc. Những tháng cuối cùng của năm có nhiều thứ bộn bề, nhưng anh sẽ không để mình quên việc viết bài gửi lên, để ngày càng có thêm cơ hội gặp được em.

Giới thiệu lại với em, anh sinh năm 1998, anh có một cửa hàng chuyên về trang trí, đồ decor. Về ngoại hình bên ngoài, anh cao 1m72, được đánh giá là cân đối. Anh ở Ba Vì, Hà Nội nhé em.

Về tính cách, anh hướng nội, ít nói, có thiên hướng lắng nghe nhiều. Vậy nếu em là một cô gái hay có nhiều điều để chia sẻ, anh sẽ là người bạn tuyệt vời với em. Vì anh thích được ở cạnh người mình yêu, ngắm nhìn khuôn mặt, nụ cười và những biểu cảm mỗi khi ở cạnh nhau.

Vào những tháng cuối năm, tuy có hơi bận rộn một chút nhưng trong anh vẫn có những phút giây một mình, ước gì có ai đó cùng đồng hành và trò chuyện, động viên để không còn cảm thấy cô đơn. Anh mong rằng ở đâu đó, tuy duyên chưa cho chúng ta gặp được nhau để biết nhau, em khi chưa có anh vẫn đang vui vẻ, tận hưởng công việc và những điều em yêu thích, đam mê. Chứ đừng quá buồn khi chúng ta chưa gặp được nhau. Hãy để nỗi buồn ấy cho anh ở hiện tại và sau này khi ở cạnh em, để anh cản gió cho em.

Hẹn gặp em một ngày không xa. Chờ thư của em.

