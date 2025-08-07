Anh luôn có chí hướng tìm bến đỗ là em

Mong em có chút nhan sắc, như vậy mình sẽ xứng đôi hơn, còn tính cách thì mình phải hòa nhập rồi mới hòa hợp được.

Anh 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, tốt nghiệp đại học Cần Thơ năm 2013. Thay vì theo nghiệp gia đình, anh chọn theo tiếng gọi của Sài Gòn, nơi đông đúc, náo nhiệt nhưng cũng đầy cơ hội để tự khẳng định mình. Ba anh có một doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo ở quê, giờ anh trai tiếp quản. Gia đình từng nhiều lần mong anh về nối nghiệp, nhưng anh muốn được tự đi trên con đường mình chọn. Sau nhiều năm cố gắng và tích góp từ công việc, cộng thêm một phần hỗ trợ từ gia đình, anh đã mua được một căn hộ nhỏ ở Sài Gòn như một cột mốc tự nhắc mình là đã thật sự dừng chân tại đây. Thế nhưng má anh có điều kiện: năm nay phải dẫn con dâu về nhà, không được ở như vậy hoài, nên anh vội vã lên đây tìm em và nhờ em giúp đỡ đây.

Về ngoại hình, anh khá ổn, chắc sẽ được coi là đẹp trai trong lòng em đó. Tính tình anh hiền lành, không hút thuốc, không cờ bạc, không sống ảo. Anh sống khá đơn giản nhưng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đã đến lúc anh muốn tìm một người con gái đang sống ở Sài Gòn, chín chắn, có suy nghĩ, muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc lâu dài, cùng nhau vun vén cuộc sống nhỏ đầy bình yên trong thành phố. Mong em là cô gái có chút nhan sắc, vì như vậy mình sẽ xứng đôi hơn, còn tính cách thì mình phải hòa nhập rồi mới hòa hợp được, chờ tin em.

