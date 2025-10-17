Anh lịch sự, biết nghĩ cho người khác nhé

Em 34 tuổi, sống ở TP Hồ Chí Minh, là kiểu người không còn mơ mộng ồn ào (nhưng vẫn thích màu hồng) và vẫn tin vào chữ duyên.

Làm công việc văn phòng, sống gọn gàng, thích đọc sách, đi bộ, trồng vài chậu cây nhỏ và nấu ăn khi có cảm hứng. Em không phải là người quá hướng nội, chỉ là càng lớn càng thích sự bình an hơn là kịch tính.

Em theo đạo Phật, tin vào nhân duyên, nhân quả và cách gieo trồng tâm thiện lành, đơn sơ mỗi ngày. Không cực đoan, không giáo điều, chỉ mong trong mỗi mối quan hệ, dù là bạn hay người thương đều có sự chân thành, lắng nghe và tôn trọng.

Thật tâm, em mong tìm một người cùng đạo, hoặc ít nhất là có cùng hướng sống: tử tế, lịch sự, biết nghĩ cho người khác, sống có trách nhiệm và không ngại học cách làm cho nhau dễ chịu. Và mong anh lớn tuổi hơn em, cũng ở miền Nam anh nhé.

Em nhận ra, ở một độ tuổi trưởng thành nào đó, ai cũng cần những tình cảm mộc mạc, đơn sơ, mong ước có một gia đình ấm áp chờ mình về. Và nhất là ở giữa thành phố năng động này, có vẻ như điều kể trên là một thứ vô cùng đắt giá. Bởi đắt giá nên cũng hơi khó tìm, người ta ít tin tưởng nhau hơn, sống vội vã hơn, dễ nản lòng hơn, nhưng lại mong chờ một ai đó đến và sưởi ấm trái tim mình. Nghe cũng nghịch lý, anh nhỉ.

Dù mỗi ngày có bon chen, vất vả, em vẫn mong tất cả những ai đang trên con đường tìm người thương sẽ giữ được kết nối, giữ chuỗi nói chuyện, gặp nhau, ăn cái bánh, uống tách trà, cùng kể nhau nghe những câu chuyện bình dị. Và nếu có thể, tiếp tục hành trình vun đắp nhau, về chung một nhà.

Em cũng vậy, cũng mong chúng ta giữ được chuỗi ấy và cùng nhau đi tiếp hành trình này. Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau, anh nhé.

