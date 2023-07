Anh là nước giàu hiếm hoi lạm phát vẫn tăng

Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Anh là nước duy nhất trong G7 mà lạm phát vẫn đang gia tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tại Anh tăng 7,9% so với cùng kỳ, nhích nhẹ so với mức 7,8% của tháng 4, theo OECD. Trong khi đó, các thành viên còn lại của G7 gồm Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản đều ghi nhận lạm phát giảm tốc.

Tính chung cả nhóm G7, lạm phát đã giảm xuống 4,6% trong tháng 5, từ mức 5,4% hồi tháng 4, là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Nhiều ngân hàng trung ương lớn đã bắt đầu xem xét chấm dứt việc tăng lãi suất khi giá cả hạ nhiệt.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tháng trước đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, lớn hơn so với dự đoán của nhiều người. Lần tăng thứ 13 liên tiếp của BOE đưa lãi suất cơ bản lên mức 5%, cao nhất kể từ năm 2008.

Chỉ số giá tiêu dùng do OECD tính toán cho Anh đã bao gồm chi phí sở hữu và sinh sống trong một gia đình nên được xem là thước đo lạm phát toàn diện nhất. Còn CPI do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) đo đạc ghi nhận là 8,7% trong tháng 5, không đổi so với tháng 4.

Một nhân viên sắp xếp sản phẩm bên trong siêu thị Sainsbury ở Richmond, London, ngày 27/6/2022. Ảnh: Reuters

Hôm 4/7, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhìn nhận lạm phát đang "dai dẳng hơn nhiều người dự đoán".

Neil Shah, Giám đốc nghiên cứu công ty nghiên cứu đầu tư Edison Group, lý giải sự kết hợp của khủng hoảng giá năng lượng và tình trạng thiếu lao động đã dẫn đến lạm phát của Anh nghiêm trọng hơn nhiều so với các nền kinh tế G7. "Brexit có một phần nguyên nhân, định hình lại thị trường lao động và gây áp lực buộc các nhà tuyển dụng phải tăng lương để thu hút nhân tài", ông nói thêm.

Nền kinh tế của Anh vốn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ hơn sản xuất, là một điểm khác biệt đối với các nền kinh tế cân bằng hơn ở châu Âu như Đức. Ở eurozone, lạm phát cũng đã dần hạ nhiệt dù còn chậm. Eurostat cho hay CPI tháng 6 của nhóm đồng tiền chung euro còn 5,5%, giảm nhiều hơn dự báo.

Theo kết quả khảo sát tháng 6 của ngân hàng Citi và công ty nghiên cứu thị trường YouGov, kỳ vọng của công chúng Anh về lạm phát trong 12 tháng tới đã tăng lên 5%, cao hơn mức 4,7% trong khảo sát vào tháng 5. BoE đang theo dõi các kỳ vọng về lạm phát vì lo ngại áp lực tăng giá trong nền kinh tế. Mục tiêu của họ là đưa lạm phát trở về mức 2%.

Bà Megan Greene, Thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ của Boe mới đây cảnh báo rằng lãi suất có thể ổn định ở mức cao hơn trong thời gian dài. "Sẽ là sai lầm nếu các ngân hàng trung ương thoải mái với quan điểm rằng lạm phát và lãi suất sẽ tự động quay trở lại mức thấp mà chúng ta đã thấy trước đại dịch", bà đánh giá.

Phiên An (theo CNBC, FT)