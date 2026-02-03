Anh không tìm người hoàn hảo, anh chỉ cần người phù hợp

Nếu em cũng mong muốn tìm một bến đỗ bình yên, một người đồng hành chân thành, đừng ngần ngại phản hồi anh nhé.

Chào em, người con gái nhẹ nhàng và thấu hiểu. Đây là lần thứ 3 anh viết những dòng này. Anh tin, sự kiên trì của một người kĩ sư sẽ luôn mang lại kết quả xứng đáng. Anh vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi một người có thể "thử thách" lòng kiên trì của mình thêm một chút nữa.

Về "nhà trai": anh luôn đơn giản và chân thành. Giữa dòng đời hối hả, anh chọn yêu những gì mộc mạc nhất. Với anh, vẻ đẹp tâm hồn và lối sống tích cực mới là sợi dây gắn kết bền vững. Tính cách: thân thiện, dễ gần và đặc biệt rất yêu trẻ con (người yêu trẻ con thường có trái tim rất ấm áp, đúng không em). Ngoại hình: cao 1m73. Anh có một "siêu năng lực" khá thú vị là ăn uống thoải mái mà không lo về cân nặng, rất sẵn sàng làm bạn đồng hành cùng em đi khám phá những món ăn.

Sự nghiệp: công việc của anh là một kĩ sư. Sau nhiều năm học tập và làm việc ở Hà Nội, anh chọn trở về Hà Nam, quê hương của mình, để sống chậm hơn và xây dựng tương lai. Anh vẫn luôn cởi mở với những cơ hội tốt nếu điều đó giúp cả hai có cuộc sống ổn định hơn. Tuy nhiên, anh vẫn luôn mở lòng với những cơ hội mới nếu điều đó mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai.

Điều anh tìm kiếm: Anh không tìm một người hoàn hảo, anh chỉ tìm một người "phù hợp". Một cô gái có thể cùng anh chia sẻ những mẩu chuyện thường nhật.Một người đủ kiên nhẫn để cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau trưởng thành và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Nếu em cũng mong muốn tìm một bến đỗ bình yên, một người đồng hành chân thành trên mảnh đất quê hương (hoặc bất cứ đâu chúng ta cùng cố gắng), đừng ngần ngại phản hồi anh nhé. Anh đợi tin em, người sẽ cùng anh xây dựng mái ấm yêu thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ