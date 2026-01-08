Anh không hoàn hảo nhưng luôn sống thật

Chỉ mong nếu có duyên nói chuyện, có duyên bước cùng nhau, mình đối xử bằng sự tử tế và lắng nghe.

Anh giới thiệu một chút về mình cho em hiểu hơn nhé. Anh sinh năm 1978, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Nghề nghiệp của anh là giáo viên THPT, một công việc anh gắn bó nhiều năm và cũng là điều giúp anh giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn và cách sống tử tế với mọi người. Tính anh vốn nhẹ nhàng, không thích ồn ào, không thích hơn thua. Ở tuổi này rồi, anh chọn cách đối xử với người khác bằng sự chân thành và thẳng thắn. Điều gì rõ thì nói rõ, điều gì chưa chắc thì không hứa. Anh coi trọng gia đình, coi trọng sự bình an hơn là hào nhoáng.

Hiện tại anh đang nuôi một bé gái. Cuộc hôn nhân trước của anh không trọn vẹn, nhưng anh bước ra với sự học hỏi và trân trọng nhiều hơn: trân trọng cảm xúc của mình, và trân trọng cả những người bước vào cuộc đời anh sau này. Anh không xem đó là thất bại mà là bài học để sống sâu hơn, hiểu chuyện hơn và biết yêu thương đúng cách hơn. Anh cũng không đặt kỳ vọng hay áp lực gì vào người đối diện. Chỉ mong nếu có duyên nói chuyện, có duyên bước cùng nhau, thì mình đối xử bằng sự tử tế và lắng nghe.

Còn tương lai, nếu có thì sẽ đi bằng sự chín chắn; còn nếu không, anh cũng trân trọng khoảng thời gian mình nói chuyện với nhau. Anh không hoàn hảo nhưng anh sống thật. Anh nghĩ, ở tuổi này, sự thật lòng mới là điều đáng quý nhất.

