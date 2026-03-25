Anh không hoàn hảo nhưng chân thành

Mình nghĩ không ai hợp nhau cả, quan trọng là có muốn bỏ cái tôi của mình để phù hợp với người còn lại hay không thôi.

Đầu tiên cho mình gửi lời chào và lời chúc may mắn đến các bạn qua chuyên mục Hẹn hò. Mình cũng theo dõi chuyên mục này khá lâu, vài lần inbox cho các tác giả nhưng chắc chưa đủ duyên, nay mình mạnh dạn viết bài.

Về tổng quan: mình 33 tuổi, quê ở Ninh Bình (Nam Định cũ), đang làm công việc văn phòng ở Hà Nam (cũ). Mình cao 1m7, nặng 55 kg (hơi gầy so với chuẩn). Mình không hút thuốc, bài bạc, rượu bia thì chỉ có lễ tết hay hội hè gì thì mới uống chút thôi.

Về tính cách: mình là người khá nghiêm túc và sống chân thành. Mình ăn nói hơi kém, không được hoạt ngôn cho lắm, đôi khi còn hơi vụng về, nhưng mình nghĩ đủ chân thành để bạn yên tâm. Về đời tư: mình từng đổ vỡ cách đây 5 năm, có một bé trai đang sống cùng mẹ. Về quan điểm hôn nhân và gia đình: mình mong muốn mọi việc nên được san sẻ, nặng cùng gánh, nhẹ cùng khênh. Mình nghĩ phải tin tưởng, thấu hiểu, yêu thương nhau thì gia đình mới hạnh phúc.



Mong muốn về bạn: mong bạn tầm 27-34 tuổi, cùng hoàn cảnh thì càng tốt, không quan trọng giàu sang hay gì cả, chỉ mong bạn có công việc và tự lo cho bản thân mình là được. Vì mình phải lo được cho mình trước, sau đó mới lo được cho người khác. Mình không hoàn hảo nên cũng không mong tìm người hoàn hảo, chỉ mong tìm được người cùng quan điểm về hôn nhân, gia đình là được. Mình nghĩ không ai hợp nhau cả, quan trọng là có muốn bỏ cái tôi của mình để phù hợp với người còn lại hay không thôi. Mình cũng thuộc kiểu người hơi lo xa chút, kiểu như có mục tiêu cho tương lai. Mình thích câu nói: "Người biết đủ thì luôn vui", hay "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", nhưng không có nghĩa là dè sẻn hay tằn tiện, không phấn đấu vì tương lai.



Trên đây là đôi chút về bản thân và quan điểm cá nhân của mình, nếu bạn thấy mình phù hợp với tiêu chí của bạn, inbox để mình làm quen nhé. Mình mong muốn cả hai nói chuyện thẳng thắn, vui vẻ, nghiêm túc nhé. Cảm ơn tòa soạn và độc giả đã đọc bài của mình ạ.

