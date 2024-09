Anh không gia trưởng, không tứ đổ tường

Anh thấy mình điềm đạm, thích cuộc sống đơn giản, gọn gàng, không có nhiều nhu cầu về vật chất nhưng sẽ luôn cố gắng vì gia đình, vợ con.

Tết độc lập, anh thấy mình độc lập, tự do nhưng thiếu em. Trong không khí nhà nhà nô nức đi du lịch, anh cũng háo hức lắm, nhưng nếu không có em, thấy chuyến đi thật nhạt nhẽo, nên ở nhà suy nghĩ về nhiều thứ và viết bài này gửi quý báo. Thực ra, nếu tìm được người tâm đầu ý hợp, anh nghĩ dù đi đâu cũng thấy vui, ăn gì cũng thấy ngon, vất vả như nào vẫn thấy hạnh phúc. Anh vẫn muốn được cùng em đi ngắm ruộng bậc thang ở Hà Giang chẳng hạn, nếu kịp vào mùa này thì tốt quá, lúa đang cố tình chín chậm lại để đợi chúng ta tới thưởng thức.



Anh xin giới thiệu thật ngắn gọn về mình để em hình dung qua nhé. Anh 37 tuổi, cao khoảng 1m71, nhìn cũng tàm tạm. Anh thấy mình điềm đạm (nhiều người cũng nói vậy), thích cuộc sống đơn giản, gọn gàng, không có nhiều nhu cầu về vật chất nhưng sẽ luôn cố gắng vì gia đình, vợ con. Anh thấy mình ham học hỏi, một chút hài hước, không gia trưởng, luôn tôn trọng người khác, không cờ bạc, không rượu chè bê tha gì. Bên cạnh đó, anh thấy mình có lúc suy nghĩ hơi nhiều và một số điểm yếu khác đang khắc phục dần.



Về phần em, anh mong muốn một người nữ tính, ấm áp, nếu có nét duyên nữa thì tốt. Khuyết điểm thì ai cũng có rồi, hy vọng chúng ta cho nhau thời gian để hiểu hơn, tôn trọng, bao dung cho nhau. Lại một mùa cưới nữa sắp tới, anh cũng thấy nóng lòng, nhưng cũng không vội vàng vì đã vượt qua bao mùa cưới trước đó. Thấy bạn bè đã lập gia đình hết cả, kiểu như ngày xưa đi học, mọi người đã nộp bài kiểm tra nhưng mình thì tiếp tục viết, không có ai đợi anh cả, sốt ruột quá đi thôi. Anh làm chậm một chút nhưng hy vọng đáp án đúng, những điều tốt đẹp cần thời gian. Nói vậy để tự an ủi mình.



Anh chia sẻ ngắn gọn vậy, hy vọng em thấy có gì đó đồng đồng điệu và mong nhận được thư em. Anh đang sống và làm việc tại Vĩnh Phúc, anh có thể hẹn hò lân cận Vĩnh Phúc và Hà Nội. À, anh nghĩ mình cũng hơi chiều bạn gái nữa, hy vọng sớm thấy em. Cám ơn mọi người đã đọc bài và chúc mọi người bình an, sức khỏe.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ