Anh khá hiền, không gia trưởng

Đọc VnExpress lâu rồi mà giờ nên hôm nay anh mặt dày lên đây muốn nhờ báo mình tìm cho mình một nửa còn lại. Anh sinh năm 1992, lớn lên ở Nam Định. Anh học kỹ thuật trên này và giờ đi làm thiết kế game, công việc cũng ổn định.

Anh cao 1m66, nặng 66 kg, ngoại hình tàm tạm. Anh không hút thuốc, tửu lượng cũng không cao, rượu được vài chén, bia thì một lon nên nếu đi nhậu với anh em chịu khó nhậu bằng nước ngọt cùng với anh nhá. Anh thấy mình khá hiền, cũng không gia trưởng (hoặc là anh tưởng thế). Anh theo chủ nghĩa tự do, cũng chẳng hay cấm đoán gì đâu, vì với anh phụ nữ đẹp nhất khi họ được làm điều mình thích.

Sở thích anh có nhiều lắm, ví dụ ngủ này, chơi game này, đọc sách này, hát hò này, du lịch này, xem hoạt hình này và cả bế ké mấy con mèo của mấy đứa bạn anh. Anh có máy ảnh và chụp ảnh cũng khá nên nếu em muốn có hình đẹp đăng FB hay Instagram thì việc này anh lo được. Sống ở Hà Nội cũng lâu nên anh khá tự lập. Anh tự nấu ăn được và nấu cũng ổn (hoặc là anh thấy ổn). Anh cũng không ngại việc phải làm việc nhà mấy đâu nên nếu em bận quá thì mấy cái nấu nướng hay gì anh lo được.

Anh học trường kỹ thuật toàn con trai, rồi đi làm trong môi trường cũng toàn con trai nên đôi khi anh không được tinh tế hay giỏi bắt chuyện lắm đâu. Anh cũng hơi ít nói nên có gì thì em cứ nói thẳng ra em nhé, đừng bắt anh đoán, cái ấy anh không giỏi lắm đâu. Anh không có nhiều tiêu chuẩn về bạn gái lắm. Mong em đang sống và làm việc tại Hà Nội vì đặc thù công việc của anh không làm được ở thành phố. Quan trọng là mình hợp nhau. Em là con gái, sống tích cực, biết cư xử, ít hoặc bằng tuổi anh, xinh xắn đáng yêu thì lại càng tốt. Mong sớm gặp được em, cùng em đi trong trời thu Hà Nội.

