Anh hy vọng có thể gặp và cùng em đi xa hơn

Anh không đặt nặng học vấn hay hoàn cảnh, chỉ cần em sống hiền hòa, chân thành, giản dị, có mong muốn cùng vun đắp cho gia đình.

Anh sinh năm 1988, 37 tuổi, quê ở Tiền Giang (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). cao 1m62, nặng 60 kg. Hiện anh là viên chức làm việc tại một xã ở quê nhà và đã tốt nghiệp cao học tại một trường đại học ở TP HCM. Anh là người hiền lành, hơi hướng nội, ít nói lúc đầu nhưng khi thân rồi lại nói rất nhiều. Anh không hút thuốc, hạn chế bia rượu, không cờ bạc. Cuộc sống của anh giản dị, ngày đi làm, tối về học hỏi thêm điều mới và giữ cho tâm mình luôn bình yên. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn mong có một người đồng hành, cùng anh sẻ chia, cùng cố gắng và cùng xây dựng một mái ấm nhỏ tràn đầy yêu thương.

Anh mong được làm quen với một cô gái từ 30 đến 40 tuổi, có ngoại hình và công việc bình thường. Anh không đặt nặng học vấn hay hoàn cảnh, chỉ cần em sống hiền hòa, chân thành, giản dị và có mong muốn cùng nhau vun đắp cho gia đình bằng sự cố gắng của cả hai. Dù em là mẹ đơn thân, anh vẫn trân trọng, vì anh tin điều quý giá nhất trong cuộc sống là tấm lòng và sự bao dung. Anh mong một ngày nào đó, sau giờ làm, được trở về nhà thấy ánh đèn vàng ấm áp, nghe tiếng cười của người mình thương và biết rằng mình đã có nơi để quay về.

Nếu chưa đủ duyên, anh vẫn hy vọng có thể gặp một người bạn để cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Anh mong được kết nối với em, cô gái ở miền Nam hoặc miền Tây, nơi những con người luôn hiền hậu và chân thành. Nếu có duyên, chúng mình sẽ trò chuyện nhiều hơn em nhé. Anh mong sớm nhận được hồi âm từ em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ