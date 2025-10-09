Anh hướng về những gì em thích

Anh sinh năm 1987, là dân kỹ sư chính hiệu, tốt nghiệp từ năm 2011, làm việc tại Sài Gòn.

Công việc của anh ổn, thu nhập ổn, tính tình càng ổn hơn. Trong công ty, anh cũng có chức vụ khá khá, không to bằng giám đốc nhưng cũng đủ để em không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền đâu.

Giờ anh chính thức "tuyển" một nàng thơ tại Sài Gòn, tuổi từ 25-35 (trẻ trung, xinh đẹp càng tốt), có công việc ổn định. Tính cách thì anh không đặt nặng, chỉ cần biết nhường nhịn và xem gia đình là trên hết.

Còn anh: dễ tính, ôn hòa, nhã nhặn, điềm đạm; ít nhậu, không hút thuốc lá. Thích thể thao, mê du lịch. Anh không hướng nội cũng không hướng ngoại, mà anh sẽ hướng về những gì em thích.

Anh không hứa sẽ mang cả thế giới đến cho em, nhưng anh hứa sẽ cùng em đi khắp thế giới này.

Nếu em thấy tiêu chí trên phù hợp, hãy nhắn tin cho anh nhé, biết đâu từ hôm nay, mình sẽ bắt đầu một hành trình mới, hành trình của riêng hai chúng ta.

