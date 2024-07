Ảnh hưởng sức khỏe khi chế độ ăn thừa muối

Chế độ ăn thừa muối là yếu tố nguy cơ gây nhiều bệnh như tăng huyết áp, loãng xương, suy thận, để phòng tránh cần kết hợp nhiều biện pháp, bao gồm các thực phẩm giảm muối.

Để khỏe mạnh, cơ thể chúng ta cần được cung cấp đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất. Muối cung cấp Natri - một trong những khoáng chất không thể thiếu. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có đến hơn 4,1 triệu người trên thế giới tử vong do ăn thừa muối. WHO khuyến cáo, người trưởng thành chỉ nên ăn 5 gram muối mỗi ngày. 75 quốc gia trên thế giới đã thực hiện chiến lược giảm tiêu thụ muối. Theo tính toán, nếu thành công giảm ăn muối, mỗi năm sẽ có 2,5 triệu người trên toàn cầu thoát khỏi nguy cơ tử vong do thừa muối.

Do thói quen ăn uống, người Việt Nam thường sử dụng nhiều muối khi nấu ăn. Theo một báo cáo của Bộ Y tế năm 2021, tỷ lệ dân số thường xuyên thêm muối, gia vị mặn khi nấu ăn hoặc khi ăn lên đến 78,2%. Số người thường ăn thức ăn chế biến sẵn có hàm lượng muối cao cũng chiếm 8,7%. Đáng chú ý, trung bình người Việt Nam hiện ăn đến 9,5 gram muỗi mỗi ngày, gần gấp đôi lượng muối theo khuyến cáo của WHO.

Nhiều người Việt có khẩu vị đậm đà, thường sử dụng nhiều muối khi chế biến món ăn hàng ngày. Ảnh: Pexels

Tại hội thảo Vận động giảm tiêu thụ muối tháng 9/2020, thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết thừa muối là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, thừa muối còn làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và nhiều rối loạn cho sức khỏe khác.

Ăn nhiều muối trong thời gian dài gây tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Thời gian gần đây, thực trạng người trẻ dưới 40 tuổi mắc cao huyết áp tăng đáng kể. Để hạn chế các bệnh mạn tính không lây nhiễm do ăn thừa muối, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, "cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn". Mỗi người nên bảo vệ sức khỏe từ sớm bằng cách hạn chế tối đa thực phẩm chứa nhiều muối (NaCl) và các loại gia vị có gốc Natri; giảm lượng muối và gia vị khi nêm nếm món ăn; thay thế các loại nước chấm thông thường bằng các loại nước chấm giảm muối.

Maggi - nhãn hàng gia vị được người Việt tin dùng suốt 89 năm qua đã hưởng ứng cuộc vận động giảm muối của Bộ Y tế bằng cách tìm giải pháp giảm muối trong các sản phẩm gia vị của mình, nhằm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, góp phần phòng chống các bệnh không lây nhiễm.

Thương hiệu cùng Hội Khoa học Kỹ thuật Ẩm thực Việt Nam (VINAFOSA) đã kí kết về việc truyền thông giảm muối cho sản phẩm nước tương Maggi giảm muối, từ đó tăng sự lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Maggi kí kết hợp tác truyền thông cùng VINAFOSA nhằm lan tỏa thông điệp giảm muối bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam. Ảnh: Maggi

Nước tương Maggi Giảm Muối giúp cắt giảm lượng muối nạp vào cơ thể và an toàn cho người sử dụng. Về hương vị, nước tương vẫn giữ nguyên chất lượng đã được khẳng định nhiều năm từ việc lên men những hạt đậu nành chọn lọc trong 100 ngày ở nhiệt độ 30 độ C, phù hợp nêm nếm hay chấm thức ăn.

"Giảm muối nhưng không làm giảm vị giác, mà còn tốt cho sức khỏe là những ưu điểm hàng đầu của nước tương Maggi Giảm Muối", đại diện nhãn hàng khẳng định.

Thay thế nước tương thông thường bằng nước tương Maggi Giảm Muối, món ăn vẫn giữ hương vị hài hòa và mang lại sự an tâm cho người dùng. Ảnh: Pexels

Diệp Chi