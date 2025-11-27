Anh hướng nội, thích đọc sách, thích nhạc không lời, yêu biển

Anh thích những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc bên cạnh người mà mình xem là tri kỷ.

Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, là dân Bách Khoa chính hiệu, không khéo nói những lời hoa mỹ nhưng chân thành, sâu sắc, yêu công việc và sống có trách nhiệm. Anh cao 1m72, nặng 63 kg, không bia rượu, thuốc lá và thường xuyên tập thể thao. Anh 44 tuổi, hy vọng tuổi tác không làm em ngần ngại, điểm cộng là mọi người bảo anh ngoại hình dễ nhìn và trông trẻ hơn tuổi.



Anh kinh tế vững vàng, làm việc bên lĩnh vực phát triển phần mềm. Trước đây anh từng làm việc cho nhiều công ty nước ngoài, hiện tại anh chủ yếu làm freelancing nên có thể kết hợp công việc với sở thích đi khắp nơi của mình. Có nhà ở Sài Gòn nhưng anh thường không ở đó. Anh đi qua nhiều nơi, ở mỗi nơi một thời gian đủ cảm nhận phần nào đó cuộc sống và con người ở đó.



Anh hướng nội, thích đọc sách, thích nhạc không lời và yêu biển. Anh không nhiều bạn, cũng ít khi tụ tập bạn bè và thường phải kiếm cớ từ chối các buổi họp lớp. Anh ít nói, giỏi lắng nghe, thích quan sát và thường mất hút trong đám đông. Anh thích những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc bên cạnh người mà mình xem là tri kỷ. Trong công việc anh là người nổi bật vì sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tính hiệu quả. Mọi người nhận xét anh hiền, điềm tĩnh, chững chạc, tin cậy và độc lập. Nhưng mọi người cũng nói là anh hơi khô khan và nghiêm túc (chắc do đặc thù công việc, anh nghĩ vậy).



Anh đang ở một thành phố ven biển ở miền Trung và vẫn đang trên hành trình kiếm tìm một nơi gọi là nhà. Nơi đó có thể ở bất cứ đâu ở Việt Nam, miễn là ở đó có người tri kỷ. Nếu em cảm thấy mình có thể là một phần của nơi ấy, hãy reply anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ