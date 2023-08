'Anh hùng xạ điêu' 2003 - bản phim hay nhất trong mắt Kim Dung

"Anh hùng xạ điêu" 2003 từng được nhà văn Kim Dung và khán giả khen hay nhất trong số các phiên bản.

Dịp kỷ niệm 20 năm tác phẩm do Trung Quốc sản xuất, trang The Paper nhắc lại nhận định của tác giả nguyên tác - Kim Dung (1924-2018) - nhằm tôn vinh phim.

Lúc phim mới phát sóng, Kim Dung gửi fax cho tờ Nghệ thuật nhân sinh, với nội dung: "Lý Á Bằng, Châu Tấn diễn quá hay. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong đều tốt. Mai Siêu Phong đặc sắc. Tôi cho rằng đây là bản Anh hùng xạ điêu hay nhất".

Tuy vậy, nhà văn chê biên kịch "tự cho bản thân thông minh" khi thêm thắt một số chi tiết, làm thay đổi nội dung truyện của ông. Chẳng hạn biên kịch biến hình tượng Hoàn Nhan Hồng Liệt thành anh hùng, cuối cùng để Dương Khang, Mục Niệm Từ và Hoàn Nhan Hồng Liệt tự sát.

Anh hùng xạ điêu 2003 Cảnh phim "Anh hùng xạ điêu" 2003. Video: Bilibili

Hai thập niên qua, nhiều tác phẩm cải biên Anh hùng xạ điêu nhưng chưa có phim nào vượt qua được bản do Châu Tấn - Lý Á Bằng đóng chính. Cây viết Khổng Lí cho rằng dù bản 2003 vẫn có nhược điểm nhưng ở một số phương diện như kỹ xảo, cảnh hành động hay bối cảnh, phiên bản này cũng ấn tượng hơn các tác phẩm do TVB sản xuất.

Trước tiên là về bối cảnh, đạo cụ. Hai tác phẩm truyền hình năm 1983 và 1994 do TVB sản xuất hạn chế về mặt hiệu ứng thị giác vì êkíp tạo bối cảnh giả, thiếu tự nhiên. Còn phiên bản 2003 được đầu tư lớn, với các cảnh thảo nguyên, cao nguyên hoành tráng, hùng vĩ. Nhiều góc quay ở Anh hùng xạ điêu 2003 được so sánh chất lượng, kỹ xảo tương đồng so với phim điện ảnh.

Lý Á Bằng bắn chim trong "Anh hùng xạ điêu" Cảnh bắn chim của Lý Á Bằng. Video: Bilibili

Dàn diễn viên chất lượng, tạo hình đẹp. Từ vai chính đến phụ, phim quy tụ các nghệ sĩ tài sắc làng giải trí Hoa ngữ bấy giờ, như Dương Lệ Bình, Hà Tình, Tưởng Cần Cần, Tôn Hải Anh. Châu Kiệt - đóng Dương Khang - tái hiện nhân vật sát miêu tả trong truyện.

Nữ chính Châu Tấn toát sự thông minh nhanh nhẹn, tinh quái của Hoàng Dung. Cô còn nổi bật nhờ biểu đạt cảm xúc tốt bằng ánh mắt. Tài tử Lý Á Bằng được Kim Dung đánh giá mang vẻ trung hậu, hiền lành, phù hợp nhân vật Quách Tĩnh.

Điểm mạnh khác của tác phẩm nằm ở âm nhạc. Các bản nhạc của phim đậm chất hào hùng, lột tả được chất kiếm hiệp. Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả cho biết ca khúc mở đầu làm họ mường tượng cảnh cầm cung cưỡi ngựa, anh hùng tung hoành giữa sa mạc.

Nhạc phim Anh hùng xạ điêu 2003 Nhạc phim "Anh hùng xạ điêu" 2003. Video: CCTV

Phim bấm máy năm 2003, do Trương Kỷ Trung sản xuất, lấy bối cảnh đời Nam Tống. Nhân vật trung tâm là Quách Tĩnh - chàng trai có tài bắn chim điêu. Quách Tĩnh khù khờ, chậm hiểu nhưng trung hậu và giàu nghĩa hiệp. Nhờ "cần cù bù thông minh", chàng nắm được nhiều bí quyết võ thuật và ngày càng mạnh mẽ.

Trên đường phiêu bạt giang hồ, Quách Tĩnh gặp và yêu Hoàng Dung, cô gái tài trí hơn người, ứng biến nhanh nhạy. Cặp uyên ương quyết định vào sinh ra tử dù bị nhiều người phản đối và phải tranh đấu với nhiều âm mưu, thế lực.

Tạo hình của Châu Tấn, Lý Á Bằng. Ảnh: QQ

Quá trình quay cảnh võ thuật, Lý Á Bằng từng bị đứt dây chằng đầu gối trái, phải rời đoàn phim về Bắc Kinh phẫu thuật. Châu Tấn cũng từng bị kiếm rạch vào mặt, khiến cô khóc trên phim trường.

Theo Sina, giai đoạn quay, phát sóng, tác phẩm gây chú ý vì nhiều chuyện hậu trường, trong đó có mối tình Lý Á Bằng - Châu Tấn. Trước khi bấm máy, tài tử yêu người mẫu Cù Dĩnh. Anh bén duyên với Châu Tấn trên phim trường, chia tay Cù Dĩnh. Tuy nhiên, mối tình của cặp diễn viên chỉ kéo dài khoảng một năm.

Như Anh (theo The Paper, Sina)