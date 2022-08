Anh hùng bảo vệ Trường Sa qua đời

Anh hùng Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng tàu HQ505 tham gia trận chiếu đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa năm 1988, qua đời vào ngày 19/8, thọ 76 tuổi.

Sáng 20/8, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết chính quyền cùng gia đình và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức tang lễ cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Vũ Huy Lễ tại nhà riêng ở phường Đằng Hải, quận Hải An. Lễ an táng diễn ra vào 9h sáng 20/8, lễ viếng bắt đầu từ 10h cùng ngày, an táng tại nghĩa trang Đường Dứa, phường Hải An.

Đại tá Vũ Huy Lễ. Ảnh: PV

Ông Vũ Huy Lễ sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1968. Sau nhiều năm chiến đấu, làm nhiệm vụ tại đội tàu không số, ông được cử đi học ở Liên Xô rồi về làm thuyền trưởng tàu HQ505.

Năm 1988, Trung Quốc đưa quân ra chiếm bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Do các bãi đá này không có quân đồn trú nên Hải quân Việt Nam phải đưa tàu ra bảo vệ. Khi đó, tàu HQ505 đang thực thi nhiệm vụ đưa bộ đội công binh và vật tư công trình đến đảo Đá Lớn.

Vừa hoàn thành công việc thì sáng 13/3/1988, tàu nhận được lệnh đến đảo Cô Lin. Trên đường tàu HQ505 di chuyển, Trung Quốc tìm cách ngăn chặn, khiêu khích. 18h cùng ngày, dù bị đối phương gây nhiễu làm mất liên lạc với sở chỉ huy, tàu vẫn đến đúng vị trí và hoàn thành nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền trên đảo Cô Lin sáng sớm 14/3.

Ngày 14/3, Trung Quốc đã tấn công vào bộ đội Việt Nam đang bảo vệ cờ trên các đảo và nã đạn vào các tàu HQ505, 604, 605. Tàu HQ505 bị đạn trúng vào buồng máy, khu thông tin, đài chỉ huy, kho tàu bốc cháy, trôi xa khỏi đảo hơn một hải lý.

Để tàu không bị chìm khiến chiến sĩ hy sinh, đại tá Vũ Huy Lễ hội ý với Ban chỉ huy tàu và yêu cầu phải sửa chữa bằng được máy móc để đưa tàu lên đảo. Chiến sĩ trên tàu HQ505 đã phải dùng một máy tiến, máy lùi để tàu quay mũi hướng về phía đảo Cô Lin. Ông Lễ tiếp tục yêu cầu anh em hủy tài liệu mật, sơ tán khỏi tàu cùng vũ khí để chuẩn bị chiến đấu.

Sau khi tàu Trung Quốc rút ra xa, chiến sĩ trên tàu HQ505 tổ chức dập lửa, dùng xuồng cao su sang đảo Gạc Ma cứu vớt công binh, bộ đội của tàu HQ604 bị chìm. Lực lượng của tàu HQ505 đã đưa được 44 chiến sĩ trong đó có thương binh, tử sĩ về đảo Cô Lin.

Dù luôn bị quân Trung Quốc khiêu khích, ông Lễ cùng các chiến sĩ đã bám trụ, bảo vệ thành công đảo Cô Lin đến tháng 6/1988.

Đầu năm 1989, tàu HQ505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều chiến sĩ khác được thưởng huân chương chiến công.

Lê Tân